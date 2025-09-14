Ind vs Pak Asia Cup 2025 Live: टीम इंडिया का मिशन 'बदलापुर', भारत-पाकिस्तान दुबई में भिड़ने को तैयार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता फिर से परवान चढ़ने जा रही है। 14 सितंबर 2025 को भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak Cricket Match) दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप (Asia Cup 2025) के तहत भिड़ेंगे। यह केवल एक मैच नहीं है, बल्कि इस साल की शुरुआत में हुए संघर्ष के बाद दोनों टीमों की पहली टक्कर है, जो माहौल को और भी तीखा बना देती है।
दुबई का मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और सितंबर में भी पारा ऊंचा चढ़ा रहता है। एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, 14 सितंबर को दिन में तापमान 39 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि उमस 44 डिग्री तक रहने की संभावना है। मैच हालांकि रात में होगा, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी। रात के समय तापमान 30 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। अच्छी खबर यह है कि बारिश से मुकाबले पर किसी तरह का संकट नहीं दिख रहा है।
दुबई पुलिस और इवेंट्स सिक्योरिटी कमेटी ने इस मुकाबले से पहले कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। किसी भी फैन द्वारा हिंसा भड़काने या खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा को खतरे में डालने पर तीन महीने की जेल और 30,000 दिरहम (लगभग 7.2 लाख रुपये) तक जुर्माने का प्रावधान है। सुरक्षा इंतज़ाम चाक-चौबंद रहेंगे ताकि मैदान पर सिर्फ क्रिकेट ही चमके।
