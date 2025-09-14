मेरी खबरें
    IND vs PAK Weather Report: भारत-पाक मैच में बारिश बन सकती है विलेन! महामुकाबले से पहले जानें मौसम का हाल

    IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप-2025 का मैच खेला जाना है। भारत में विरोध के बाद भी ये मैच हो रहा है। फैंस को भी इस मैच का इंतजार है लेकिन सभी की जिज्ञासा ये भी है कि कहीं बारिश मैच का मचा किरकिरा न कर दे।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 05:28:41 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 05:28:41 PM (IST)
    आज भारत और पाकिस्तान के बीच होना है टी20 मैच।

    HighLights

    1. भारत और पाकिस्तान की नजरें दूसरी जीत पर
    2. दुबई में खेला जाना है ये महा-मुकाबला
    3. मैच से पहले मौसम पर रहेगी विशेष नजर

    स्पोर्ट्स डेस्क। क्रिकेट प्रेमियों का सबसे बड़ा इंतजार अब खत्म होने वाला है। एशिया कप 2025 का सबसे रोमांचक मुकाबला आज रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। हर बार की तरह इस बार भी दर्शकों की नजरें इस मैच पर टिकी हैं और वे चाहते हैं कि खेल बिना किसी रुकावट के पूरा हो।

    विवाद और माहौल

    हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस मैच को लेकर विरोध के स्वर उठे थे। भारत के कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने इसका विरोध भी जताया। इसके बावजूद बीसीसीआई ने मैच को मंजूरी दे दी है। अब फैंस पूरी तरह तैयार हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मैदान पर रोमांच चरम पर होगा और टीम इंडिया जीत हासिल करेगी।

    कैसा रहेगा मौसम?

    दुबई का मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और सितंबर में भी पारा ऊंचा चढ़ा रहता है। एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, 14 सितंबर को दिन में तापमान 39 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि उमस 44 डिग्री तक रहने की संभावना है। मैच हालांकि रात में होगा, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी। रात के समय तापमान 30 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। अच्छी खबर यह है कि बारिश से मुकाबले पर किसी तरह का संकट नहीं दिख रहा है।

    दुबई में भारत का रिकॉर्ड

    अगर स्टेडियम के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत के लिए यह मैदान ज्यादा खास नहीं रहा है। यहां भारत और पाकिस्तान के बीच तीन टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से दो बार पाकिस्तान विजयी रहा है, जबकि भारत को सिर्फ एक बार सफलता मिली है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भारत की टीम ज्यादा संतुलित और मजबूत नजर आ रही है।

