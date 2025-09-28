Ind vs Pak Final: फैंस ने लहराया पाकिस्तान का झंडा तो लगेगा भारी जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 का महामुकाबला (Ind vs Pak Final) रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम और सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम आमने-सामने होगी। यह मुकाबला ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 41 साल में पहली बार दोनों टीमें किसी एशियाई टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ेंगी।

दोबारा प्रवेश की कोई व्यवस्था नहीं पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना रहा है और फाइनल में भी ऐसा ही माहौल रहने की उम्मीद है। इसे देखते हुए दुबई पुलिस ने दर्शकों की सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने सभी टिकट धारकों को मैच के निर्धारित समय से तीन घंटे पहले स्टेडियम पहुंचने की सलाह दी है। केवल वैध टिकट धारक को एक बार प्रवेश की अनुमति होगी और दोबारा प्रवेश की कोई व्यवस्था नहीं होगी।