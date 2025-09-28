Ind vs Pak Final: फैंस ने लहराया पाकिस्तान का झंडा तो लगेगा भारी जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 का महामुकाबला (Ind vs Pak Final) रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम और सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम आमने-सामने होगी। यह मुकाबला ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 41 साल में पहली बार दोनों टीमें किसी एशियाई टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ेंगी।
पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना रहा है और फाइनल में भी ऐसा ही माहौल रहने की उम्मीद है। इसे देखते हुए दुबई पुलिस ने दर्शकों की सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने सभी टिकट धारकों को मैच के निर्धारित समय से तीन घंटे पहले स्टेडियम पहुंचने की सलाह दी है। केवल वैध टिकट धारक को एक बार प्रवेश की अनुमति होगी और दोबारा प्रवेश की कोई व्यवस्था नहीं होगी।
स्टेडियम स्टाफ के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। पार्किंग सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही होगी। प्रतिबंधित वस्तुओं में पटाखे, फ्लेयर्स, लेजर पॉइंटर्स, हथियार, तेज वस्तुएं, रिमोट कंट्रोल डिवाइस, बड़े छाते, सेल्फी स्टिक्स, कैमरा ट्राइपॉड, अनधिकृत बैनर, झंडे, पालतू जानवर, साइकिल, स्केटबोर्ड और कांच की वस्तुएं शामिल हैं।
नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सज़ा भी हो सकती है। पिच पर घुसने, प्रतिबंधित वस्तुएं लाने या अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर 1.2 लाख रुपये से 7 .24 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने तक की जेल हो सकती है। वहीं, हिंसा करने या खिलाड़ियों/दर्शकों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियों पर 2.41 लाख रुपये से 7.24 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
एशिया कप फाइनल के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशेष पुलिस इकाइयां भी तैनात रहेंगी। सार्वजनिक सुरक्षा में किसी भी बाधा पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत दो बार हो चुकी है और दोनों ही बार सूर्यकुमार यादव की टीम ने जीत दर्ज की है। अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान फाइनल में इतिहास बदल पाता है या भारत एक और खिताब अपने नाम करता है।
