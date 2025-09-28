IND vs PAK: अब तक 12 बार फाइनल में हो चुकी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, इस टीम का पलड़ा रहा भारी

स्पोर्ट्स डेस्क। दुनिया को आज एशिया कप का विजेता मिलने वाला है। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच में सबकी निगाहें होंगी, जहां टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में दोनों टीमें पहला फाइनल खेलने उतरेंगी। दोनों टीमों के बीच इस टूर्नामेंट के पिछले दो मैचों में विवाद हुआ था, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने दोनों मैचों के बाद पाक खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था।

क्रिकेट इतिहास में यह 13वां मौका होगा, जबकि दोनों टीमें फाइनल मुकाबले में टकराएंगी। नतीजों पर नजर दौड़ाई जाए तो यहां पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है।

भारत-पाकिस्तान के बीच हुए फाइनल मैचों की पूरी लिस्ट

1985- मेलबर्न (वर्ल्ड चैंपियनशिप) भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया

1986- शारजाह (ऑस्ट्रेलियन-एशिया कप) पाकिस्तान 1 विकेट से जीता

1991- शारजाह (विल्स ट्रॉफी) पाकिस्तान 72 रन से जीता

1994- शारजाह (ऑस्ट्रेलियन-एशिया कप) पाकिस्तान 39 रन से जीता

1998- ढाका (सिल्वर जुबली कप, पहला फाइनल) भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की

1998- ढाका (सिल्वर जुबली कप, दूसरा फाइनल) पाकिस्तान 6 विकेट से जीता

1998- ढाका (सिल्वर जुबली कप, तीसरा फाइनल) भारत ने 3 विकेट से जीत दर्ज की

1999- बेंगलुरु (पेप्सी कप) पाकिस्तान 123 रन से जीता

1999- शारजाह (कोका कोला कप)- पाकिस्तान 8 विकेट से जीता

2007- जोहान्सबर्ग (टी20 वर्ल्ड कप)- भारत ने 5 रन से जीत दर्ज की

2008- मीरपुर (किटप्लाई कप)- पाकिस्तान 25 रन से जीता

2017- द ओवल (चैंपियंस ट्रॉफी)- पाकिस्तान 180 रन से जीता

एशिया कप में भारत का पलड़ा भारी

अगर बात सिर्फ एशिया के इतिहास की करें तो यहां भारत का पलड़ा भारी है। दोनों टीमें 20 बार एक-दूसरे से भिड़ी हैं। इनमें से 12 मैच भारत ने जीते हैं, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में छह जीत आई हैं। इसके अलावा तीन मैच बेनतीजा रहे हैं।