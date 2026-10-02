IND vs Pak मैच देखने के लिए कितना खर्च करना होगा, जानिए ICC Men's Cricket World Cup की क्या है टिकट प्राइस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कुछ ही दिनों में 2027 शुरू होने वाला है और इस साल के वनडे वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आमने-सामने नजर आएंगी। इस मैच को लेकर फैन्स पहले से ही काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि टिकट कितने में मिलेगा। आइए आपको इस मैच से जुड़ी कुछ जानकारी देते हैं।

ICC ने 2027 ICC Men's Cricket World Cup का शेड्यूल जारी कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज का मुकाबला 10 अक्टूबर 2027 को जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। टिकट की कीमत क्या है? ICC के मुताबिक, 2027 वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की कीमत करीब 9.62 डॉलर यानी 158 दक्षिण अफ्रीकी रैंड से शुरू होगी। सबसे ऊंची कैटेगरी वाले टिकट की कीमत करीब 31.31 डॉलर यानी 514 रैंड तक रखी गई है। भारतीय करेंसी में यह करीब ₹900 से ₹4,700 के आसपास होता है। हालांकि, भारत-पाकिस्तान मैच के लिए अभी अलग से निश्चित टिकट कीमत घोषित नहीं की गई है। ICC ने फिलहाल पूरे टूर्नामेंट के लिए टिकट प्राइस रेंज बताई है।