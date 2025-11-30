विराट कोहली के शतक पर MS Dhoni का आया 'रिएक्शन', पंजाब किंग्स का ट्वीट हुआ वायरल

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने शानदार शतक जड़कर एक और कीर्तिमान स्थापित किया। हालांकि, कोहली के इस ऐतिहासिक शतक के बाद मैदान पर एक ऐसा क्षण आया, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और सोशल मीडिया पर धूम मचा दी।

विराट कोहली के सेंचुरी पूरी करते ही, बाउंड्री बोर्ड पर एक विज्ञापन (Ad) दिखाया गया, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और 'कैप्टन कूल' महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर प्रदर्शित हुई। यह विज्ञापन रांची के इस मैदान पर कोहली के शतक के तुरंत बाद आया, जिसने एक रोचक संयोग पैदा कर दिया।

पंजाब किंग्स (Punjab Kings - PBKS) ने इस संयोग को तुरंत पकड़ा और अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इस घटना का एक फोटो ट्वीट किया।

पंजाब किंग्स का ट्वीट हुआ वायरल

पंजाब किंग्स ने अपने ट्वीट में धोनी की तस्वीर वाले एड बोर्ड को दिखाते हुए लिखा, "Us Mahi bhai us" और साथ में हंसी वाला इमोजी जोड़ा।

चूंकि यह मैच धोनी के गृह नगर रांची में हो रहा था और विराट कोहली ने वहां शतक लगाया, इसलिए इस ट्वीट को धोनी के 'रिएक्शन' के रूप में देखा गया। यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और फैंस ने इसे 'परफेक्ट टाइमिंग' और दो क्रिकेट दिग्गजों के बीच एक मजेदार जुड़ाव बताया।

क्रिकेट फैंस इस वायरल ट्वीट पर खूब कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ क्रिकेट के 'किंग' ने शतक जड़ा, वहीं दूसरी तरफ 'थाला' का चेहरा विज्ञापन बोर्ड पर सामने आया, जिससे यह पल मैच का एक यादगार हिस्सा बन गया।