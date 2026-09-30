IND vs WI 2ND ODI: कौन है आकिब नबी? वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में किया डेब्यू, 'बारामूला एक्सप्रेस' के नाम से बनाई पहचान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारत को अपना एक नया सितारा मिल गया है। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट की शान कहे जाने वाले आकिब नबी ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया है। अपने क्रिकेट करियर का 100वां एकदिवसीय मुकाबला खेल रहे उपकप्तान केएल राहुल ने नबी को आधिकारिक तौर पर कैप पहनाई। आकिब नबी को बारामूला एक्सप्रेस नाम से भी जाना है। वह स्टार स्विंग गेंदबाज है। उन्हें नितीश कुमार रेड्डी की जगह अंतिम ग्यारह में शामिल किया गया है।

गेंद को स्विंग कराने की महारत यह युवा गेंदबाज दोनों तरफ गेंद को हवा में स्विंग कराने की काबिलियत रखता है। आईपीएल के बीते सीजन में नबी ने दमदार प्रदर्शन किया था। घरेलू क्रिकेट में लगातार दो रणजी ट्रॉफी सीजन में घातक गेंदबाजी कर वे हर क्रिकेट प्रेमी की ज़ुबान पर छा गए थे।