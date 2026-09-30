IND vs WI 2nd ODI LIVE: वेस्टइंडीज की आंधी में भारत का तूफान, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ठोका शतक, टीम इंडिया ने बढ़ाए जीत की ओर कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी के बारसपरा स्टेडियम में दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। विंडीज से मिले 406 रनों के जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने भी काउंटर अटैक कर दिया है। ओपनर बल्लेबाज रोहि्त शर्मा और शुभमन गिल ने दमदार शतक ठोका है।

भारत के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में कमाल की बैटिंग की है। उन्होंने 62 गेंदों पर ही सेंचुरी पूरी कर ली। गिल ने अपना शतक पूरा करने के लिए 10 चौके और 5 छक्के जड़े हैं। वह अभी 164 रनों पर नाबाद है। टीम इंडिया ने जीत ओर कदम बढ़ा दिए हैं।

रोहित के 12 हजार रन पूरे

वहीं, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 73 रन पूरे करते ही वनडे क्रिकेट में 12 हजार रन का आंकड़ा छू लिया और ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 101 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के लगाए। इस उपलब्धि के साथ वह सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के साथ खास क्लब में शामिल हो गए।

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज...

सचिन तेंदुलकर (भारत) - 18426

विराट कोहली (भारत) - 15080

कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 14234

रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 13704

सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 13430

महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 12650

रोहित शर्मा (भारत) - 12000

गिल के भारत में सबसे तेज 2 हजार रन पूरे

दूसरी ओर, कप्तान शुभमन गिल ने भारत में सबसे तेज 2000 वनडे रन पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गिल ने यह उपलब्धि महज 33 पारियों में हासिल की, जबकि इससे पहले भारत में सबसे कम पारियों में यह मुकाम हासिल करने का रिकॉर्ड 36 पारियों का था।