स्पोर्ट्स डेस्क: संसद में लाए गए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 का असर अब भारतीय क्रिकेट पर भी दिखेगा। अगले महीने 9 सितंबर से आयोजित होने वाले एशिया कप में भारतीय टीम को बिना मुख्य प्रयोजक के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य स्पॉनसर ड्रीम 11 है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक लागू होने के बाद इस कंपनी और ऐप पर बैन लग जाएगा।

वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रयोजक ड्रीम 11 एक फैंटेसी गेंमिंग ऐप है। बीसीसीआई के साथ इस कंपनी से साल 2023 में 3 साल के लिए 358 करोड़ का कॉनट्रेक्ट किया था। जिसके बाद भारतीय किक्रट टीमों की जर्सी पर ड्रीम 11 का लोगों छपा रहता था। लेकिन अब इस ऑनलाइन गेंमिंग बिल के लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद से कंपनी पर प्रतिबंध लग जाएगा।