IND vs WI: अपने होम ग्राउंड पर छाने को तैयार ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है ओपनिंग का मौका !, जानिए संभावित प्लेइंग XI

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के मध्यक्रम के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन का यह होम ग्राउंड भी है।

भारतीय टीम के सहायक कोच सितांशु कोटक का कहना है कि, अब किशन पहले ज्यादा मैच्योर खिलाड़ी बन चुके हैं। वह परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करते हैं। वह अपने होम ग्राउंड का अतिरिक्त दबाव नहीं लेंगे और अपना स्वाभाविक खेल दिखाएंगे।

टीम मैनेजमेंट को अपने इस स्टार खिलाड़ी से एक विस्फोटक पारी की उम्मीद होगी। ईशान किशन ने इस मैदान पर दमदार पारियां खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। आज एक बार फिर से वह छाने को तैयार है।

टी-20 विश्वकप 2026 के बाद से उनका प्रदर्शन दमदार रहा है। वह टीम में अपनी जगह स्थायी कर चुके हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं।

वैभव ने की अक्रामक बल्लेबाजी

अगर दूसरी ओर, 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की बात की जाए तो वह टीम के अभ्यास सत्र में बेहद अक्रामक दिखे और टीम के साथियों और मैदान कर्मियों को काफी प्रभावित किया।

रांची स्टेडियम में हल्की सर्दी के बीच भारतीय टीम ने करीब दो घंटे अभ्यास किया। अभ्यास सेशन में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव नहीं आए। जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में पहले मैच में संघर्ष करने वाले तेज गेंदबाज मयंक यादव को भी आराम दिया गया।

वैभव को मिलेगा मौका ?

ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका दे सकती है। वह अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हालांकि, अभी तक इसकी किसी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना होगी कि भारतीय टीम किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरती है।