IPL का सुपरस्टार, एशिया कप का हीरो… फिर क्यों नहीं हो रहा वैभव का इंटरनेशनल डेब्यू? सामने आई ये वजह

स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल से लेकर घरेलू क्रिकेट तक अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचने वाले वैभव सूर्यवंशी इन दिनों क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल ऑक्शन में उन पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की बोली लगाई थी, जिसके बाद से ही वह सुर्खियों में आ गए। पिछले आईपीएल सीजन में वैभव ने 35 गेंदों में शतक जड़कर सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था।

हाल ही में खेले जा रहे एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 में भी वैभव का बल्ला जमकर बोला। यूएई के खिलाफ पहले ही मुकाबले में उन्होंने 95 गेंदों पर 171 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार क्यों? आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में लगातार बड़े स्कोर करने के बावजूद वैभव को अभी तक भारतीय सीनियर टीम में डेब्यू का मौका नहीं मिला है। इसको लेकर फैंस के मन में कई सवाल हैं। दरअसल, इसके पीछे ICC का एक अहम नियम है, जो फिलहाल वैभव के रास्ते में बाधा बना हुआ है। उम्र बनी सबसे बड़ी वजह आईसीसी के नियमों के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के लिए खिलाड़ी की न्यूनतम उम्र 15 साल होनी चाहिए। यह नियम साल 2020 में लागू किया गया था। 15 दिसंबर तक वैभव की उम्र 14 साल और 263 दिन है, यानी उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के लिए अभी करीब 102 दिन और इंतजार करना होगा। भारत की ओर से सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 साल और 205 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी।