IPL का सुपरस्टार, एशिया कप का हीरो… फिर क्यों नहीं हो रहा वैभव का इंटरनेशनल डेब्यू? सामने आई ये वजह

स्पोर्ट्स डेस्क। आईपीएल से लेकर घरेलू क्रिकेट तक अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचने वाले वैभव सूर्यवंशी इन दिनों क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल ऑक्शन में उन पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की बोली लगाई थी, जिसके बाद से ही वह सुर्खियों में आ गए। पिछले आईपीएल सीजन में वैभव ने 35 गेंदों में शतक जड़कर सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था।
हाल ही में खेले जा रहे एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 में भी वैभव का बल्ला जमकर बोला। यूएई के खिलाफ पहले ही मुकाबले में उन्होंने 95 गेंदों पर 171 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।
आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में लगातार बड़े स्कोर करने के बावजूद वैभव को अभी तक भारतीय सीनियर टीम में डेब्यू का मौका नहीं मिला है। इसको लेकर फैंस के मन में कई सवाल हैं। दरअसल, इसके पीछे ICC का एक अहम नियम है, जो फिलहाल वैभव के रास्ते में बाधा बना हुआ है।
आईसीसी के नियमों के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के लिए खिलाड़ी की न्यूनतम उम्र 15 साल होनी चाहिए। यह नियम साल 2020 में लागू किया गया था। 15 दिसंबर तक वैभव की उम्र 14 साल और 263 दिन है, यानी उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के लिए अभी करीब 102 दिन और इंतजार करना होगा। भारत की ओर से सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 साल और 205 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी।
वैभव सूर्यवंशी अब तक 8 प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके हैं, जिनकी 12 पारियों में उन्होंने 17.25 की औसत और 90 की स्ट्राइक रेट से 207 रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में उनके नाम एक अर्धशतक दर्ज है। लिस्ट-ए क्रिकेट में उन्होंने 6 मैचों में 22 की औसत और 110 की स्ट्राइक रेट से 132 रन बनाए हैं।
टी20 क्रिकेट में वैभव का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा है। अब तक खेले गए 18 टी20 मैचों में उन्होंने 204.37 की शानदार स्ट्राइक रेट से 701 रन ठोके हैं, जिसमें एक अर्धशतक और तीन शतक शामिल हैं। आईपीएल 2025 में खेले गए 7 मैचों में वैभव ने 206 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए थे और एक शतक भी जड़ा था।
आईपीएल 2026 में एक बार फिर फैंस को वैभव सूर्यवंशी से ऐसे ही विस्फोटक प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जबकि इंटरनेशनल डेब्यू के लिए उनका इंतजार भी अब ज्यादा लंबा नहीं है।