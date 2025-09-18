स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड के जैकब बेथेल ने बुधवार को कप्तानी करते ही इतिहास रच दिया। वे इंग्लैंड क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बन गए हैं। 21 साल और 329 दिन की उम्र में टीम की कमान संभालकर उन्होंने 136 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।
इससे पहले यह रिकॉर्ड मोंटी बाउडन के नाम था, जिन्होंने 25 मार्च 1889 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में टेस्ट मैच में इंग्लैंड की कप्तानी की थी। उस समय उनकी उम्र 23 साल और 144 दिन थी।
टी20 इंटरनेशनल में भी बेथेल इंग्लैंड के सबसे युवा कप्तान बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड एलिस्टर कुक के नाम दर्ज था, जिन्होंने 15 नवंबर 2009 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में 24 साल 325 दिन की उम्र में कप्तानी की थी। इस मामले में स्टुअर्ट ब्रॉड और जोस बटलर भी बेथेल से पीछे रह गए।
बेथेल का कप्तान के रूप में डेब्यू यादगार रहा। उनके नेतृत्व में इंग्लैंड ने आयरलैंड को पहले टी20 इंटरनेशनल में 14 गेंदें शेष रहते 4 विकेट से हराया। डबलिन में खेले गए मुकाबले में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 196/3 का स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लैंड ने 17.3 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।
