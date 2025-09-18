स्‍पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड के जैकब बेथेल ने बुधवार को कप्तानी करते ही इतिहास रच दिया। वे इंग्लैंड क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बन गए हैं। 21 साल और 329 दिन की उम्र में टीम की कमान संभालकर उन्होंने 136 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

इससे पहले यह रिकॉर्ड मोंटी बाउडन के नाम था, जिन्होंने 25 मार्च 1889 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में टेस्ट मैच में इंग्लैंड की कप्तानी की थी। उस समय उनकी उम्र 23 साल और 144 दिन थी। इंग्‍लैंड के सबसे युवा कप्‍तान जैकब बेथेल - 21 साल और 329 दिन, टी20 इंटरनेशनल, 2025*

मोंटी बाउडन - 23 साल और 144 दिन, टेस्ट, 1889

इवो लाइह - 23 साल और 292 दिन, टेस्‍ट, 1882

इयान बॉथम - 24 साल और 186 दिन, वनडे, 1980

इयान बॉथम - 24 साल और 194 दिन, टेस्‍ट, 1980

एलिस्‍टर कुक - 24 साल और 325 दिन, टी20 आई, 2009

इयोन मोर्गन - 24 साल और 349 दिन, वनडे, 2011 कुक, ब्रॉड और बटलर भी पीछे टी20 इंटरनेशनल में भी बेथेल इंग्लैंड के सबसे युवा कप्तान बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड एलिस्टर कुक के नाम दर्ज था, जिन्होंने 15 नवंबर 2009 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में 24 साल 325 दिन की उम्र में कप्तानी की थी। इस मामले में स्टुअर्ट ब्रॉड और जोस बटलर भी बेथेल से पीछे रह गए।