    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 03:46:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 03:46:48 AM (IST)
    IRE vs ENG: 136 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, इंग्‍लैंड का कप्‍तान बनते ही Jacob Bethell ने रचा इतिहास
    IRE vs ENG: कप्‍तान बनते ही Jacob Bethell ने रचा इतिहास

    स्‍पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड के जैकब बेथेल ने बुधवार को कप्तानी करते ही इतिहास रच दिया। वे इंग्लैंड क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बन गए हैं। 21 साल और 329 दिन की उम्र में टीम की कमान संभालकर उन्होंने 136 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

    इससे पहले यह रिकॉर्ड मोंटी बाउडन के नाम था, जिन्होंने 25 मार्च 1889 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में टेस्ट मैच में इंग्लैंड की कप्तानी की थी। उस समय उनकी उम्र 23 साल और 144 दिन थी।

    इंग्‍लैंड के सबसे युवा कप्‍तान

    • जैकब बेथेल - 21 साल और 329 दिन, टी20 इंटरनेशनल, 2025*

    • मोंटी बाउडन - 23 साल और 144 दिन, टेस्ट, 1889

    • इवो लाइह - 23 साल और 292 दिन, टेस्‍ट, 1882

    • इयान बॉथम - 24 साल और 186 दिन, वनडे, 1980

    • इयान बॉथम - 24 साल और 194 दिन, टेस्‍ट, 1980

    • एलिस्‍टर कुक - 24 साल और 325 दिन, टी20 आई, 2009

    • इयोन मोर्गन - 24 साल और 349 दिन, वनडे, 2011

    कुक, ब्रॉड और बटलर भी पीछे

    टी20 इंटरनेशनल में भी बेथेल इंग्लैंड के सबसे युवा कप्तान बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड एलिस्टर कुक के नाम दर्ज था, जिन्होंने 15 नवंबर 2009 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में 24 साल 325 दिन की उम्र में कप्तानी की थी। इस मामले में स्टुअर्ट ब्रॉड और जोस बटलर भी बेथेल से पीछे रह गए।

    इंग्‍लैंड के सबसे युवा टी20 इंटरनेशनल कप्‍तान

    • 21 साल और 329 दिन - जैकब बेथेल बनाम आयरलैंड, डबलिन, 17 सितंबर 2025

    • 24 साल और 325 दिन - एलिस्‍टर कुक बनाम दक्षिण अफ्रीका, सेंचुरियन, 15 नवंबर 2009

    • 25 साल और एक दिन - स्‍टुअर्ट ब्रॉड बनाम श्रीलंका, ब्रिस्‍टल, 25 जून 2011

    • 25 साल और 80 दिन - जोस बटलर बनाम पाकिस्‍तान, दुबई, 27 नवंबर 2015

    कप्तानी का विजयी आगाज

    बेथेल का कप्तान के रूप में डेब्यू यादगार रहा। उनके नेतृत्व में इंग्लैंड ने आयरलैंड को पहले टी20 इंटरनेशनल में 14 गेंदें शेष रहते 4 विकेट से हराया। डबलिन में खेले गए मुकाबले में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 196/3 का स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लैंड ने 17.3 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

