'भारत से पंगा लोगे, तो छोड़ेंगे नहीं...', इरफान पठान ने Pak टीम को जमकर धोया, हारिस-फरहान पर फूटा गुस्सा

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच मैदान पर जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है। एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले के बाद भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तनातनी सुर्खियों में है। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के बीच हुई झड़प ने एक बार फिर क्रिकेट जगत में चर्चा छेड़ दी है।

पठान ने दी पाकिस्तान को चेतावनी पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने इस विवाद पर पाकिस्तान टीम को खुली चुनौती दी है। अपने यूट्यूब चैनल पर पठान ने कहा कि भारत जीतता है, भारत आगे बढ़ता है। यही भारत का जादू है। लेकिन इस बार मैदान पर काफी गुस्सा और तकरार देखने को मिली। अभिषेक शर्मा ने भी साफ कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऐसी बातें कहीं, जो नहीं कहनी चाहिए थीं। लेकिन हमारे खिलाड़ी सोशल मीडिया पर स्पष्ट लिख चुके हैं आप बोलते रहो, हम जीतते रहेंगे।

जवाब बल्ले से मिलेगा इरफान पठान ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी कभी किसी की बातों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन अगर कोई उल्टा-सीधा बोलेगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलियाई हो या पाकिस्तानी, तो जवाब मैदान पर मिलेगा। हम कभी मीडिया में यह चर्चा नहीं करते कि पाकिस्तान कैसे हारा। चाहे वह 2022 विश्व कप में जिम्बाब्वे से हार हो या कोई और मैच। क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ध्यान से देखते हैं और जवाब खेल से देते हैं। यह भी पढ़ें- IND vs PAK: आखिर क्यों भड़का हारिस रऊफ, क्या इशारा करना चाहता था पाक खिलाड़ी? लग सकता है फाइन 'हमसे पंगा लेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं' मैच में पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद गन सेलिब्रेशन किया। इस पर भी पठान ने कड़ी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे पंगा लेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। फरहान का सेलिब्रेशन ठीक नहीं था। आप जानते हैं दोनों देशों में क्या माहौल है और ऐसे में इस तरह का जश्न गलत संदेश देता है। मुझे लगा था हारिस रऊफ बेहतर व्यवहार करेंगे, लेकिन उनका रवैया भी निराशाजनक रहा।