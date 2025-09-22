IND vs PAK: आखिर क्यों भड़का हारिस रऊफ, क्या इशारा करना चाहता था पाक खिलाड़ी? लग सकता है फाइन

स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 सुपर-4 चरण में भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) के बीच खेले गए हाई-वोल्टेज मुकाबले के दौरान मैदान के बाहर एक ऐसा वाकया सामने आया, जिसने क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ विकेट निकालने में नाकाम रहे तो उनका गुस्सा दर्शकों पर उतर आया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उन्हें भारतीय दर्शकों की ओर विवादित इशारे करते हुए देखा जा सकता है।

कोहली की याद दिलाने पर भड़के रऊफ मैच के दौरान जब हारिस रऊफ (Haris Rauf 6-0 Gesture) बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे, तब भारतीय फैंस ने जोर-जोर से "विराट कोहली, विराट कोहली" के नारे लगाने शुरू कर दिए। फैंस 2022 टी20 वर्ल्ड कप का जिक्र कर रहे थे, जब मेलबर्न में विराट कोहली ने उनके ओवर में लगातार दो छक्के जड़कर मैच का रुख बदल दिया था। यही याद दिलाए जाने पर रऊफ का धैर्य टूट गया और उन्होंने दर्शकों की ओर ‘6-0’ का इशारा किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने हाथों से ऐसा इशारा किया मानो कोई हवाई जहाज गिर रहा हो।

MEET THIS JOKER HARIS RAUF 🤡 - Got f*cked by Kohli in front of 1 lakh people - Mocked Rohit’s body language got punished left, right & centre in India - Now dragging politics into cricket - This Shameless MDC has zero self respect 🤡 pic.twitter.com/FiPlUOrsPF — 𝐉𝐨𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧𝐞 (@jod_insane) September 22, 2025 ‘विमान गिराने’ वाले इशारे पर विवाद कहा जा रहा है कि यह इशारा पाकिस्तान के उस पुराने दावे से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक संघर्ष के दौरान भारत के छह लड़ाकू विमान गिराए गए थे। सोशल मीडिया पर इस हरकत का वीडियो तेजी से फैल गया और भारतीय फैंस ने इसे बेहद भड़काऊ और असंवेदनशील करार दिया।