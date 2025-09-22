IND vs PAK: आखिर क्यों भड़का हारिस रऊफ, क्या इशारा करना चाहता था पाक खिलाड़ी? लग सकता है फाइन

स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 सुपर-4 चरण में भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) के बीच खेले गए हाई-वोल्टेज मुकाबले के दौरान मैदान के बाहर एक ऐसा वाकया सामने आया, जिसने क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ विकेट निकालने में नाकाम रहे तो उनका गुस्सा दर्शकों पर उतर आया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उन्हें भारतीय दर्शकों की ओर विवादित इशारे करते हुए देखा जा सकता है।
मैच के दौरान जब हारिस रऊफ (Haris Rauf 6-0 Gesture) बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे, तब भारतीय फैंस ने जोर-जोर से "विराट कोहली, विराट कोहली" के नारे लगाने शुरू कर दिए। फैंस 2022 टी20 वर्ल्ड कप का जिक्र कर रहे थे, जब मेलबर्न में विराट कोहली ने उनके ओवर में लगातार दो छक्के जड़कर मैच का रुख बदल दिया था। यही याद दिलाए जाने पर रऊफ का धैर्य टूट गया और उन्होंने दर्शकों की ओर ‘6-0’ का इशारा किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने हाथों से ऐसा इशारा किया मानो कोई हवाई जहाज गिर रहा हो।
MEET THIS JOKER HARIS RAUF 🤡
- Got f*cked by Kohli in front of 1 lakh people
- Mocked Rohit’s body language got punished left, right & centre in India
- Now dragging politics into cricket
- This Shameless MDC has zero self respect 🤡
— 𝐉𝐨𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧𝐞 (@jod_insane) September 22, 2025
कहा जा रहा है कि यह इशारा पाकिस्तान के उस पुराने दावे से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक संघर्ष के दौरान भारत के छह लड़ाकू विमान गिराए गए थे। सोशल मीडिया पर इस हरकत का वीडियो तेजी से फैल गया और भारतीय फैंस ने इसे बेहद भड़काऊ और असंवेदनशील करार दिया।
आईसीसी (ICC) खिलाड़ियों को मैदान पर किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक या जातिगत संदेश देने से सख्ती से रोकता है। इससे पहले भी कई क्रिकेटरों को इस नियम के तहत रोका जा चुका है।
इन सभी मामलों में आईसीसी ने साफ कर दिया था कि मैदान पर व्यक्तिगत संदेश दिखाने की अनुमति नहीं है।
इसी पृष्ठभूमि में हारिस रऊफ की हरकत को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन पर भी कार्रवाई होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीधे तौर पर आईसीसी के ‘कपड़े और उपकरण संबंधी नियम’ का उल्लंघन है, क्योंकि उनका इशारा राजनीतिक अर्थ लिए हुए है। यदि आईसीसी इसे संज्ञान में लेता है तो रऊफ को डिमेरिट अंक के साथ-साथ मैच फीस का 50 प्रतिशत तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
यह भी पढ़ें- India vs Pakistan Update: भारत ने फिर दी पाक को दी पटखनी, 6 विकेट से मैच अपने नाम किया
भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में वैसे ही दबाव और भावनाएं चरम पर होती हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें खेल भावना को नुकसान पहुंचाती हैं। क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों का कहना है कि आईसीसी को इस मामले में सख्त रुख अपनाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई खिलाड़ी ऐसे भड़काऊ इशारे करने से बचे।