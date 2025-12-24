Ishan Kishan ने 33 गेंदों में शतक जड़कर मचाया तहलका, तोड़ दिया वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज और झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। बुधवार को कर्नाटक के खिलाफ खेले गए मुकाबले में किशन ने मात्र 33 गेंदों में शतक पूरा कर इतिहास रच दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ईशान की इस पारी ने कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए।

वैभव सूर्यवंशी को पछाड़ा, गनी से चूके ईशान किशन अब विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने बिहार के ओपनर वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने इसी दिन अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 गेंदों में सैकड़ा जड़ा था। हालांकि, सबसे तेज शतक का ओवरऑल रिकॉर्ड बिहार के ही सकीबुल गनी के नाम रहा, जिन्होंने महज 32 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।