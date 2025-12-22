मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    टेस्ट क्रिकेट पर संकट! मैक्कलम का 'बैजबॉल' और गंभीर का 'गैगबॉल' क्या खेल को कर रही है बर्बाद?

    टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए आक्रामकता जरूरी है, लेकिन वह 'अति' नहीं होनी चाहिए। अगर कोच और टीमें स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों के बजाय टी20 मानसिकता वाले खि ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 06:25:21 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 06:25:21 PM (IST)
    टेस्ट क्रिकेट पर संकट! मैक्कलम का 'बैजबॉल' और गंभीर का 'गैगबॉल' क्या खेल को कर रही है बर्बाद?

    HighLights

    1. दो देशों में टेस्ट क्रिकेट बदलाव के दौर से गुजर रहा है
    2. गौतम गंभीर के रहते भारतीय टीम टेस्ट में रही है फेल
    3. ब्रेंडन मैक्कलम की कोचिंग में इंग्लैंड को मिली नाकामी

    स्पोर्ट्स डेस्क। टेस्ट क्रिकेट अपनी जीवंतता बनाए रखने के लिए बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आईसीसी ने डे-नाइट टेस्ट और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) जैसे प्रयोग किए, लेकिन खेल की असली आत्मा मैदान पर खेली जाने वाली शैली में बसती है। हाल के वर्षों में इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैक्कलम और भारतीय कोच गौतम गंभीर की रणनीतियों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है क्या आधुनिक कोचों की 'अति-आक्रामक' सोच टेस्ट क्रिकेट के पारंपरिक धैर्य और कौशल को खत्म कर रही है?

    'बैजबॉल' का जादू या भ्रम?

    साल 2022 में जब ब्रेंडन मैक्कलम इंग्लैंड के कोच बने, तो 'बैजबॉल' शब्द क्रिकेट की दुनिया में गूंजने लगा। मैक्कलम ने अपनी व्यक्तिगत आक्रामकता को पूरी टीम के स्वभाव में बदलने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि जो रूट जैसे क्लासिक बल्लेबाज भी अपनी शैली बदलकर आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में विकेट गंवाने लगे। हालांकि रूट अपनी मूल शैली में लौट आए और अब सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के करीब हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम इस अति-आक्रामकता के कारण कई जीते हुए मैच हार गई। डब्ल्यूटीसी (WTC) की रेस में इंग्लैंड का पिछड़ना इसकी गवाही देता है।


    गैगबॉल से घर में ढहता भारतीय किला

    2024 में गौतम गंभीर (गैगबॉल) के कोच बनते ही भारतीय टेस्ट टीम की पहचान बदलने लगी। भारत, जिसे अपने घर में 'अजेय' माना जाता था, उसे पहले न्यूजीलैंड और फिर दक्षिण अफ्रीका ने करारी शिकस्त दी। गंभीर की रणनीति में सबसे बड़ी कमी स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की अनदेखी रही है।

    गंभीर ने शुद्ध बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बजाय 'ऑलराउंडरों' की फौज तैयार करने पर जोर दिया।

    • गेंदबाजी में प्रयोग: कुलदीप यादव जैसे विकेट लेने वाले स्पिनर को नजरअंदाज कर वॉशिंगटन सुंदर जैसे बल्लेबाजी करने वाले स्पिनर को तरजीह दी गई। मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज के स्थान पर हर्षित राणा जैसे युवाओं को प्राथमिकता दी गई, जो बल्ले से भी योगदान दे सकें।

  • बल्लेबाजी में असंतुलन: सरफराज खान और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे शुद्ध टेस्ट प्रारूप के खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखना या मौका न देना टीम के बल्लेबाजी क्रम को कमजोर कर गया।

    • टी20 की मानसिकता और टेस्ट का व्यवहार

    टेस्ट क्रिकेट पांच दिनों का खेल है, जो 'सेशन दर सेशन' धैर्य की मांग करता है। वीरेंद्र सहवाग या ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी अपवाद हो सकते हैं, लेकिन पूरी टीम को टी20 के अंदाज में खिलाना जोखिम भरा साबित हो रहा है। वेस्टइंडीज क्रिकेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी टी20 शैली ने वहां टेस्ट विशेषज्ञ खिलाड़ियों का अकाल पैदा कर दिया।

    यह भी पढ़ें- T20 World Cup 2026: चोट, फॉर्म या खराब टाइमिंग, शुभमन गिल के बाहर होने की क्या है बड़ी वजह? जानें इनसाइड स्टोरी

    ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से सीख

    मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने यह साबित किया है कि टेस्ट क्रिकेट आज भी विशेषज्ञों का खेल है।

    • ऑस्ट्रेलिया: 2023 टेस्ट चैंपियनशिप जीती, क्योंकि उनके पास खेल के हर विभाग के लिए विशेषज्ञ खिलाड़ी थे।

    • दक्षिण अफ्रीका: 2025 में टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। उन्होंने भारत को भारत में ही हराकर यह दिखाया कि पारंपरिक शैली और धैर्य आज भी जीत की सबसे बड़ी कुंजी है।

    टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए आक्रामकता जरूरी है, लेकिन वह 'अति' नहीं होनी चाहिए। अगर कोच और टीमें स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों के बजाय टी20 मानसिकता वाले खिलाड़ियों पर निर्भर रहीं, तो टेस्ट क्रिकेट का वह सुनहरा ढांचा ढह सकता है जिसे बनाने में दशकों लगे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.