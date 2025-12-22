टेस्ट क्रिकेट पर संकट! मैक्कलम का 'बैजबॉल' और गंभीर का 'गैगबॉल' क्या खेल को कर रही है बर्बाद?

स्पोर्ट्स डेस्क। टेस्ट क्रिकेट अपनी जीवंतता बनाए रखने के लिए बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आईसीसी ने डे-नाइट टेस्ट और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) जैसे प्रयोग किए, लेकिन खेल की असली आत्मा मैदान पर खेली जाने वाली शैली में बसती है। हाल के वर्षों में इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैक्कलम और भारतीय कोच गौतम गंभीर की रणनीतियों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है क्या आधुनिक कोचों की 'अति-आक्रामक' सोच टेस्ट क्रिकेट के पारंपरिक धैर्य और कौशल को खत्म कर रही है?

'बैजबॉल' का जादू या भ्रम? साल 2022 में जब ब्रेंडन मैक्कलम इंग्लैंड के कोच बने, तो 'बैजबॉल' शब्द क्रिकेट की दुनिया में गूंजने लगा। मैक्कलम ने अपनी व्यक्तिगत आक्रामकता को पूरी टीम के स्वभाव में बदलने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि जो रूट जैसे क्लासिक बल्लेबाज भी अपनी शैली बदलकर आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में विकेट गंवाने लगे। हालांकि रूट अपनी मूल शैली में लौट आए और अब सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के करीब हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम इस अति-आक्रामकता के कारण कई जीते हुए मैच हार गई। डब्ल्यूटीसी (WTC) की रेस में इंग्लैंड का पिछड़ना इसकी गवाही देता है।

गैगबॉल से घर में ढहता भारतीय किला 2024 में गौतम गंभीर (गैगबॉल) के कोच बनते ही भारतीय टेस्ट टीम की पहचान बदलने लगी। भारत, जिसे अपने घर में 'अजेय' माना जाता था, उसे पहले न्यूजीलैंड और फिर दक्षिण अफ्रीका ने करारी शिकस्त दी। गंभीर की रणनीति में सबसे बड़ी कमी स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की अनदेखी रही है। गंभीर ने शुद्ध बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बजाय 'ऑलराउंडरों' की फौज तैयार करने पर जोर दिया। गेंदबाजी में प्रयोग: कुलदीप यादव जैसे विकेट लेने वाले स्पिनर को नजरअंदाज कर वॉशिंगटन सुंदर जैसे बल्लेबाजी करने वाले स्पिनर को तरजीह दी गई। मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज के स्थान पर हर्षित राणा जैसे युवाओं को प्राथमिकता दी गई, जो बल्ले से भी योगदान दे सकें।