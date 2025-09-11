मेरी खबरें
    Ind vs Pak Asia Cup 2025: रद्द हो सकता है भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला, चार लड़कों ने कर दिया ये काम

    Ind vs Pak Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। चार कानून छात्रों ने तर्क दिया कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से खेलना राष्ट्रीय गरिमा के विपरीत है। दोनों टीमें 14 सितंबर को एशिया कप मुकाबले में भिड़ेंगी।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 07:19:21 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 07:28:25 AM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में खेला जाने वाला महामुकाबला (Ind vs Pak Asia Cup 2025) रद्द हो सकता है। नई दिल्ली में चार कानून छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द करने की मांग की है। यह मुकाबला एशिया कप 2025 के तहत 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। याचिका में तर्क दिया गया है कि हालिया पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ मैच आयोजित करना राष्ट्रीय गरिमा और जनभावनाओं के विपरीत संदेश देता है।

    खेल का जश्न आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ

    छात्रों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले सामान्यतः मित्रता और सौहार्द का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन जब हमारे सैनिक आतंकवाद से जूझ रहे हैं और शहीद हुए हैं, उस स्थिति में पाकिस्तान के साथ खेलना यह संदेश देता है कि भारत अपने शहीदों के बलिदान को हल्के में ले रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि खेल का जश्न आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ नहीं मनाया जाना चाहिए।

    पहलगाम हमले के बाद पहली बार दोनों टीमें एक-दूसरे के सामने

    गौरतलब है कि भारत सरकार पहले ही पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज खेलने पर पाबंदी लगा चुकी है। अब दोनों टीमें केवल आईसीसी या एशियाई टूर्नामेंट में ही आमने-सामने होती हैं। पहलगाम हमले के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी।

    पहला मैच आसानी से जीता भारत

    इस बीच, भारत ने एशिया कप में शानदार शुरुआत की है। टीम ने यूएई को 9 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में पहला जीत दर्ज किया। कुलदीप यादव ने चार विकेट झटके जबकि बल्लेबाजों ने 27 गेंदों में लक्ष्य हासिल कर लिया।

