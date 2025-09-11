Ind vs Pak Asia Cup 2025: रद्द हो सकता है भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला, चार लड़कों ने कर दिया ये काम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में खेला जाने वाला महामुकाबला (Ind vs Pak Asia Cup 2025) रद्द हो सकता है। नई दिल्ली में चार कानून छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द करने की मांग की है। यह मुकाबला एशिया कप 2025 के तहत 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। याचिका में तर्क दिया गया है कि हालिया पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ मैच आयोजित करना राष्ट्रीय गरिमा और जनभावनाओं के विपरीत संदेश देता है।
छात्रों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले सामान्यतः मित्रता और सौहार्द का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन जब हमारे सैनिक आतंकवाद से जूझ रहे हैं और शहीद हुए हैं, उस स्थिति में पाकिस्तान के साथ खेलना यह संदेश देता है कि भारत अपने शहीदों के बलिदान को हल्के में ले रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि खेल का जश्न आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के साथ नहीं मनाया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि भारत सरकार पहले ही पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज खेलने पर पाबंदी लगा चुकी है। अब दोनों टीमें केवल आईसीसी या एशियाई टूर्नामेंट में ही आमने-सामने होती हैं। पहलगाम हमले के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी।
इस बीच, भारत ने एशिया कप में शानदार शुरुआत की है। टीम ने यूएई को 9 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में पहला जीत दर्ज किया। कुलदीप यादव ने चार विकेट झटके जबकि बल्लेबाजों ने 27 गेंदों में लक्ष्य हासिल कर लिया।
