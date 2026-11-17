स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक महेन्द्र सिंह धोनी ने आखिरकार आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर दिया। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने दो विश्व कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले धोनी आईपीएल खेल रहे थे।

आज मंगलवार को उन्होंने आईपीएल रिटेंशन से पहले आईपीएल को भी अलविदा कह दिया। अपने लंबे करियर के दौरान धोनी ने क्रिकेट में ऐसे अद्भुत रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान हो जाता है। चलिए, ऐसे में आज हम आपको माही के उन पांच रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे जो उन्होंने आईपीएल में बनाए हैं।

IPL में 100 बार नॉटआउट

धोनी आईपीएल इतिहास के एक मात्र बल्लेबाज हैं जो 100 बार नाबाद रहे हैं। वह हमेशा मध्यक्रम या निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आते थे और फिनिशर की भूमिका निभाते थे।

10 बार फाइनल में पहुंचाई अपनी टीम

बतौर कप्तान धोनी ने अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को 10 बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचाया है, जिसमें से उन्होंने 5 बार खिताब (2010, 2011, 2018, 2021, 2023) अपने नाम किया। लीग के 17-18 साल के इतिहास में किसी एक कप्तान का अपनी टीम को 10 बार फाइनल की दहलीज पर ले जाना एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है।

विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शिकार

धोनी की स्टंप्स के पीछे फुर्ती कातिलाना थी। उन्होंने आईपीएल में बतौर विकेटकीपर 180 से ज्यादा शिकार किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कैच और बिजली की रफ्तार से की गई स्टंपिंग्स शामिल हैं।

बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच

माही ने 226 आईपीएल मैचों में कप्तानी की है जिसमें से उन्होंने अपनी टीम को 133 मैचों में जीत दिलाई है। इस सूची में उनके आस-पास भी कोई दूसरा कप्तान नहीं है।

बिना शतक आईपीएल में 5 हजार रन

धोनी ने अपने पूरे आईपीएल करियर में हमेशा 5, 6 या 7 नंबर पर बल्लेबाजी की, जहां खेलने के लिए बहुत कम गेंदें मिलती हैं। इसके बावजूद उन्होंने आईपीएल में 5,400 से ज्यादा रन बनाए हैं। यह हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने बिना शतक लगाए इतने रन बनाए हैं।