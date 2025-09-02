Mitchell Starc ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा, World Cup से पहले लिया डिसीजन; बताई वजह

डिजिटल डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा (Mitchell Starc announces retirement) कह दिया है। 35 वर्षीय बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने यह फैसला 2026 टी20 विश्व कप से कुछ ही महीने पहले लिया। स्टार्क का कहना है कि उनका पूरा ध्यान अब ऑस्ट्रेलिया के व्यस्त टेस्ट कैलेंडर और 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप (World Cup 2027) पर होगा।

मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल मिचेल स्टार्क ने अपने 65 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के करियर में 79 विकेट झटके। उनका इकॉनमी रेट 7.74 रहा। वह इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं, उनसे आगे केवल एडम ज़म्पा हैं जिन्होंने 130 विकेट लिए हैं। 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाले स्टार्क ने छह में से पांच टी20 विश्व कप खेले। वे केवल 2016 संस्करण में चोट की वजह से नहीं खेल सके। 2021 में दुबई में खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में उन्होंने अहम भूमिका निभाई।

बताई ये वजह तेज गेंदबाज स्टार्क ने कहा, “टेस्ट क्रिकेट हमेशा से मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले गए हर टी20 मैच का आनंद लिया है, खासकर 2021 विश्व कप में। यह केवल खिताब जीतने का अनुभव नहीं था, बल्कि उस अविश्वसनीय टीम का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास था।” उन्होंने आगे कहा, “भारत का टेस्ट दौरा, एशेज और 2027 का वनडे विश्व कप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण अभियान हैं। इन सबके लिए फिट और तरोताजा रहना बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि मैंने यह निर्णय लिया। इससे गेंदबाजों की टीम को भी अगले टी20 विश्व कप से पहले पर्याप्त तैयारी का समय मिल जाएगा।”