    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 06:38:27 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 06:38:27 PM (IST)
    Asia Cup 2025 Schedule: इस दिन से शुरू होगा एशिया कप का रोमांच, स्‍क्वॉड से लेकर ग्रुप तक; जानें सभी अपडेट
    HighLights

    1. 9 सितंबर से होगा एशिया कप का श्रीगणेश
    2. 28 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल मैच
    3. दुबई और आबू धाबी में खेले जाएंगे मुकाबले

    स्पोर्टस डेस्क। एशिया कप 2025 की उल्‍टी गिनती जारी है। 9 सितंबर से टूर्नामेंट का आगाज होगा और फाइनल मुकाबला 28 को खेला जाएगा। इस दौरान 8 टीमों के बीच खिताब के लिए टक्‍कर होगी। सभी टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। भारत और पाकिस्‍तान टीम एक ही ग्रुप में है। एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इससे सभी टीम 2026 में होने वाले टी20 विश्‍व कप की तैयारी भी करेंगी।

    पिछली बार एशिया कप 2023 में खेला गया था, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया था। ऐसे में आज बताते हैं टूर्नामेंट से जुड़ी कुछ अहम बातें।

    Asia Cup 2025 की डिटेल्स

    • तारीख: 9 से 28 सितंबर 2025

    • फॉर्मेट: टी20 इंटरनेशनल (T20I)

    • टीमें: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, UAE, ओमान, हांगकांग

    • ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, UAE, ओमान

    • ग्रुप B: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग

    • वेन्यू: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई (11 मैच, जिसमें फाइनल भी शामिल है)

    • शेख जायेद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी (8 मैच खेले जाएंगे)

    किस तरह खेला जाएगा टूर्नामेंट?

    एशिया कप (Asia Cup 2025) में ग्रुप स्टेज के बाद हर ग्रुप की टॉप-2 टीमें सुपर-4 में पहुंचेंगी, जो 20 सितंबर से शुरू होगा। इस टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई करते हैं, तो क्रिकेट फैंस इस हाई-वोल्टेज मैच का लुत्फ तीन बार उठा सकते हैं।

    एशिया कप में भारत का शेड्यूल

    10 सितंबर, भारत बनाम यूएई

    14 सितंबर, भारत बनाम पाकिस्तान

    19 सितंबर, भारत बनाम ओमान

    सुपर फोर का शेड्यूल

    20 सितंबर, B1 बनाम B2

    21 सितंबर, A1 बनाम A2

    23 सितंबर, A2 बनाम B1

    24 सितंबर, A1 बनाम B2

    25 सितंबर, A2 बनाम B2

    26 सितंबर, A1 बनाम B1

    28 सितंबर, फाइनल

    ये रहेगी भारतीय टीम

    सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

    स्टैंडबाय प्‍लेयर: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल।

