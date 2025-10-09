Mohammed Shami का ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर होने पर पहला बयान, शुभमन गिल बनाम रोहित शर्मा की कप्तानी बहस पर तोड़ी चुप्पी

स्पोर्ट्स डेस्क: टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी बार भारत के लिए खेला था, वे अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं। फिटनेस समस्याओं के चलते उन्हें टीम से दूर रहना पड़ा। हालांकि उन्होंने IPL और घरेलू टूर्नामेंट जैसे दलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन BCCI चयनकर्ताओं ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया (INS Vs AUS) दौरे के लिए टीम में जगह नहीं दी।

कई अफवाहें और मीम्स बनाए जा रहे मोहम्मद शमी ने अब पहली बार इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके चयन को लेकर कई अफवाहें और मीम्स (Memes) बनाए जा रहे हैं। “लोग जानना चाहते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए क्यों नहीं चुना गया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि चयन मेरे हाथ में नहीं है। ये चयन समिति, कोच और कप्तान का काम है। अगर उन्हें लगे कि मुझे टीम में होना चाहिए तो वे बुलाएंगे, वरना यह उनका फैसला है,” शमी ने कहा।

फिटनेस पर दिया बड़ा बयान शमी ने अपनी फिटनेस को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, “मेरी फिटनेस पूरी तरह ठीक है। जब आप मैदान से कुछ समय दूर रहते हैं, तो खुद को प्रेरित रखना बहुत जरूरी होता है। मैंने दलीप ट्रॉफी में खेला था, वहां मैंने करीब 35 ओवर फेंके और खुद को पूरी तरह सहज महसूस किया। मेरी लय अच्छी थी और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है।” शमी का कहना है कि वह नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं और मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि चयनकर्ताओं को जो भी उचित लगे, वही फैसला वे लेंगे, लेकिन उनका फोकस फिटनेस और खेल पर बना हुआ है।