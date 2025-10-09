मेरी खबरें
    Mohammed Shami का ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर होने पर पहला बयान, शुभमन गिल बनाम रोहित शर्मा की कप्तानी बहस पर तोड़ी चुप्पी

    टीम इंडिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से वे फिटनेस समस्याओं के चलते भारतीय टीम से दूर हैं। हालांकि उन्होंने IPL और घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन जारी रखा है। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे (INS Vs AUS) के लिए चयन न होने के बाद शमी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 01:42:12 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 01:42:48 PM (IST)
    1. फिटनेस पर बोले मोहम्मद शमी
    2. चयन पर तेज गेंदबाज का बयान
    3. गिल बनाम रोहित बहस की खत्म

    स्पोर्ट्स डेस्क: टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी बार भारत के लिए खेला था, वे अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं। फिटनेस समस्याओं के चलते उन्हें टीम से दूर रहना पड़ा। हालांकि उन्होंने IPL और घरेलू टूर्नामेंट जैसे दलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन BCCI चयनकर्ताओं ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया (INS Vs AUS) दौरे के लिए टीम में जगह नहीं दी।

    मोहम्मद शमी ने अब पहली बार इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके चयन को लेकर कई अफवाहें और मीम्स (Memes) बनाए जा रहे हैं। “लोग जानना चाहते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए क्यों नहीं चुना गया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि चयन मेरे हाथ में नहीं है। ये चयन समिति, कोच और कप्तान का काम है। अगर उन्हें लगे कि मुझे टीम में होना चाहिए तो वे बुलाएंगे, वरना यह उनका फैसला है,” शमी ने कहा।

    फिटनेस पर दिया बड़ा बयान

    शमी ने अपनी फिटनेस को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, “मेरी फिटनेस पूरी तरह ठीक है। जब आप मैदान से कुछ समय दूर रहते हैं, तो खुद को प्रेरित रखना बहुत जरूरी होता है। मैंने दलीप ट्रॉफी में खेला था, वहां मैंने करीब 35 ओवर फेंके और खुद को पूरी तरह सहज महसूस किया। मेरी लय अच्छी थी और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है।”

    शमी का कहना है कि वह नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं और मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि चयनकर्ताओं को जो भी उचित लगे, वही फैसला वे लेंगे, लेकिन उनका फोकस फिटनेस और खेल पर बना हुआ है।

    कप्तानी विवाद पर शमी का बयान

    रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को नया कप्तान बनाए जाने पर भी शमी ने खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, “इस सवाल पर बहुत मीम्स बन रहे हैं (हंसते हुए)। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। यह फैसला बीसीसीआई, चयनकर्ताओं और कोचों का है। शुभमन गिल ने इंग्लैंड में भारत की कप्तानी की है और वह गुजरात टाइटंस के भी कप्तान हैं। उनके पास अनुभव है, इसलिए यह एक स्वाभाविक फैसला है।”

    “किसी न किसी को यह जिम्मेदारी लेनी थी और बोर्ड ने शुभमन को मौका दिया है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। क्रिकेट का यह चक्र चलता रहेगा- आज कोई कप्तान है, कल कोई और होगा।”

    -मोहम्मद शमी

