वर्ल्ड कप फाइनल की तरह होगा इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला : मोहम्मद सिराज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे मैच को विश्व कप फाइनल की तरह करार बताया। गेंदबाज की यह बात बताती है कि पिछले दो मैचों में न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने किस तरह की चुनौती पेश की है। सीरीज इस समय 1-1 से बराबरी पर है और पिछले काफी समय से भारत में इस तरह की स्थिति कम ही देखने मिली है। ऐसे में इंदौर के होलकर स्टेडियम में रविवार को काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा।

सिराज ने मैच की पूर्वसंध्या पर हुई पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भारत में इस तरह की परिस्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसे में हमारे लिए यह बहुत अच्छा मौका है। यह मैच किसी विश्व कप फाइनल की तरह होगा। उन्होंने कहा कि टीम के ड्रेसिंग रूम में माहौल बहुत अच्छा है। सीनियर खिलाड़ियों से हमें काफी कुछ सिखने के लिए मिल रहा है। हम पहला मैच जीते थे जबकि दूसरे मैच में हमें हार मिली थी। सीरीज बराबरी पर है और अंतिम मैच में हर किसी पर थोड़ा दबाव रहेगा।

मौके को भुनाना होगा इस सीरीज में किवी बल्लेबाज डैरिल मिचेल शानदार फार्म में हैं और उनके खिलाफ रणनीति के बारे में सिराज ने कहा कि राजकोट में हुए पिछले मैच में हमने उन्हें आउट करने के सारे प्रयास किए थे। लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। हमने उनके लिए भी खास रणनीति बनाई है। हर बल्लेबाज कभी न कभी गलती करता है, हमें केवल उस मौके को भुनाना होगा। पिछले मैच में यदि हमने वह कैच नहीं गंवाया होता तो परिस्थितियां कुछ अलग होती। उन्होंने कहा कि वह जिस तरह से बीच के ओवरों में स्पिनरों के खिलाफ खेल रहे थे, वह एक योजना के साथ मैदान में थे। राजकोट में ओस का ज्यादा प्रभाव भी नहीं दिखा और गेंद अच्छे से बल्ले पर आ रही थी। हम उन्हें जल्द से जल्द आउट करना चाहते थे और इस मैच में भी हमारा यही प्रयास रहेगा।