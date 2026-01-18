मेरी खबरें
    वर्ल्ड कप फाइनल की तरह होगा इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला : मोहम्मद सिराज

    भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कहा- भारत और न्यूलीलैंड के बीच वन डे सीरीज बराबरी पर है और अंतिम मैच में हर किसी पर थोड़ा दबाव रहेगा। इस सीरीज में ...और पढ़ें

    By Kapeesh DubeyEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 10:26:42 AM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 10:55:50 AM (IST)
    न्यूजीलैंड टीम और भारतीय ने भी होलकर स्टेडियम में शनिवार को अभ्यास किया।

    HighLights

    1. सिराज ने भारतीय गेंदबाजी को लेकर किसी भी तरह की चिंताओं को दरकिनार किया
    2. उन्होंने कहा- गेंदबाजी को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, केवल एक विकेट का सवाल है
    3. सिराज ने कहा- जब आपको विकेट मिल जाता है तो गेंदबाज का आत्मविश्वास बढ़ जाता है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे मैच को विश्व कप फाइनल की तरह करार बताया। गेंदबाज की यह बात बताती है कि पिछले दो मैचों में न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने किस तरह की चुनौती पेश की है। सीरीज इस समय 1-1 से बराबरी पर है और पिछले काफी समय से भारत में इस तरह की स्थिति कम ही देखने मिली है। ऐसे में इंदौर के होलकर स्टेडियम में रविवार को काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा।

    सिराज ने मैच की पूर्वसंध्या पर हुई पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भारत में इस तरह की परिस्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसे में हमारे लिए यह बहुत अच्छा मौका है। यह मैच किसी विश्व कप फाइनल की तरह होगा। उन्होंने कहा कि टीम के ड्रेसिंग रूम में माहौल बहुत अच्छा है। सीनियर खिलाड़ियों से हमें काफी कुछ सिखने के लिए मिल रहा है। हम पहला मैच जीते थे जबकि दूसरे मैच में हमें हार मिली थी। सीरीज बराबरी पर है और अंतिम मैच में हर किसी पर थोड़ा दबाव रहेगा।


    मौके को भुनाना होगा

    इस सीरीज में किवी बल्लेबाज डैरिल मिचेल शानदार फार्म में हैं और उनके खिलाफ रणनीति के बारे में सिराज ने कहा कि राजकोट में हुए पिछले मैच में हमने उन्हें आउट करने के सारे प्रयास किए थे। लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। हमने उनके लिए भी खास रणनीति बनाई है। हर बल्लेबाज कभी न कभी गलती करता है, हमें केवल उस मौके को भुनाना होगा। पिछले मैच में यदि हमने वह कैच नहीं गंवाया होता तो परिस्थितियां कुछ अलग होती।

    उन्होंने कहा कि वह जिस तरह से बीच के ओवरों में स्पिनरों के खिलाफ खेल रहे थे, वह एक योजना के साथ मैदान में थे। राजकोट में ओस का ज्यादा प्रभाव भी नहीं दिखा और गेंद अच्छे से बल्ले पर आ रही थी। हम उन्हें जल्द से जल्द आउट करना चाहते थे और इस मैच में भी हमारा यही प्रयास रहेगा।

    31 वर्षीय सिराज ने भारतीय गेंदबाजी को लेकर किसी भी तरह की चिंताओं को दरकिनार किया। उन्होंने कहा कि गेंदबाजी को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। केवल एक विकेट का सवाल है। हमारे गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आपको एक विकेट मिल जाता है तो गेंदबाज का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह एक अलग ही गेंदबाज नजर आने लगता है।

    भारत वि. न्यूजीलैंड

    • कुल मैच 122

    • भारत जीते 63

    • न्यूजीलैंड जीते 51

    • ड्रा 0

    • टाई 1

    • परिणाम नहीं 7

    होलकर स्टेडियम इंदौर में

    • कुल मैच 1

    • भारत जीता 1

    • न्यूजीलैंड जीता 0

    इस फार्मेट में भारत काफी मजबूत टीम

    मुझे लगता है कि अच्छा खेलने के लिए अंदर से ही प्रेरणा मिलती है। इस समय हम वह कर रहे हैं जो संभवतः पहले नहीं हुआ है और इस समय का हम पूरा आनंद उठा रहे हैं। पिछली टेस्ट सीरीज में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया था और हम उसी से प्रेरणा ले रहे हैं। लेकिन छोटे फार्मेट में परिस्थितियां पूरी तरह से अलग होती है और इस फार्मेट में भारत काफी मजबूत टीम है। भारत को अपने ही घर में हराने का काम बहुत कम टीमें कर सकी हैं। यदि हम इसमें सफल रहते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम इस उपलब्धि का जमकर जश्न मनाएंगे। - ग्लैन फिलिप्स

