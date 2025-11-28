Virat Kohli के ड्राइवर बने MS Dhoni, 'माहीराट' की Video देख क्रेजी हुए फैंस

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे एक बार फिर रांची में एक साथ नजर आए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhon) ने अपने खूबसूरत Farmhouse में विराट कोहली (Virat Kohli) और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को खास डिनर के लिए बुलाया। दोनों खिलाड़ी इस समय भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए रांची में मौजूद हैं।

धोनी-कोहली मुलाकात बना चर्चा का विषय गुरुवार रात हुई यह मुलाकात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। कोहली के धोनी के घर पहुंचने का वीडियो वायरल हो गया और फैंस ने इसे "माहीराट रीयूनियन" का टैग दे दिया। बताया जा रहा है कि डिनर के बाद धोनी ने खुद अपनी कार ड्राइव करके कोहली को टीम होटल तक छोड़ा एक ऐसा नजारा जिसने फैंस को पुरानी यादों में लौटा दिया।