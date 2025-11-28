Virat Kohli के ड्राइवर बने MS Dhoni, 'माहीराट' की Video देख क्रेजी हुए फैंस

मेरी खबरें
    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 05:22:55 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 05:22:55 PM (IST)
    1. धोनी ने अपने घर में कोहली-पंत के डिनर की मेजबानी की
    2. धोनी ने फिर कार चलाकर कोहली को टीम होटल छोड़ा
    3. धोनी-विराट का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे एक बार फिर रांची में एक साथ नजर आए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhon) ने अपने खूबसूरत Farmhouse में विराट कोहली (Virat Kohli) और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को खास डिनर के लिए बुलाया। दोनों खिलाड़ी इस समय भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए रांची में मौजूद हैं।

    धोनी-कोहली मुलाकात बना चर्चा का विषय

    गुरुवार रात हुई यह मुलाकात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। कोहली के धोनी के घर पहुंचने का वीडियो वायरल हो गया और फैंस ने इसे "माहीराट रीयूनियन" का टैग दे दिया। बताया जा रहा है कि डिनर के बाद धोनी ने खुद अपनी कार ड्राइव करके कोहली को टीम होटल तक छोड़ा एक ऐसा नजारा जिसने फैंस को पुरानी यादों में लौटा दिया।


    रांची में फिर क्रिकेट का रोमांच

    भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर 2025 को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने यहां पिछला अंतरराष्ट्रीय मैच पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के रूप में खेला था। तब विराट कोहली अपने बेटे अकाय के जन्म के कारण उपलब्ध नहीं थे।

    कोहली के लिए अहम सीरीज

    विराट कोहली इस सीरीज में शानदार वापसी करना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल के वनडे में शुरुआती दो मैच खाता खोले बिना खत्म करने के बाद उन पर दबाव बढ़ा था। हालांकि तीसरे मैच में उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर मैच जिताऊ पारी खेली। कोहली की कोशिश 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक टीम में अपनी जगह और फॉर्म को मजबूत करने की होगी।

    केएल राहुल के हाथों में कमान

    नियमित कप्तान शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में केएल राहुल वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी करते नजर आएंगे।

    भारत का वनडे स्क्वॉड

    रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान), ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतिश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरैल।

