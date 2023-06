विराट से लेकर सहवाग तक, ओडिशा ट्रेन हादसे से शोक में भारतीय क्रिकेट टीम, पढ़ें क्या लिखा

Odisha Train Accident: ओडिशा में शुक्रवार को हुए ट्रेन दुर्घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे से खेल जगत को झटका लगत है। क्रिकेटर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वीरेंद्र सहवाग समेत कई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के जरिए अपना शोक व्यक्त किया है।

विराट कोहली ने जताया दुख

विराट कोहली ने ट्वीट में लिखा कि ओडिशा में ट्रेन हादसे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

Saddened to hear about the tragic train accident in Odisha. My thoughts and prayers go out to the families who lost their loved ones and wishing a speedy recovery to the injured. — Virat Kohli (@imVkohli) June 3, 2023

सहवाग ने ट्वीट कर लिखा

वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर लिखा, 'कोरोमंडल एक्सप्रेस के ट्रेन हादसे के बारे में सुनकर दुख हुआ। अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ्य होने की प्रार्थना।' वहीं, श्रेयस अय्यर ने लिखा कि ओडिशा में हुए हादसे की तस्वीरें भयानक हैं।

Extremely sad hearing about this tragic train accident involving Coromandel Express in Odisha. Condolences to all families who have lost their loved ones and prayers for quick recovery of those injured. https://t.co/9foYqHybNa — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 3, 2023

7 जून से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप

इंडियन क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है। भारत को यहां आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलना है। खिताबी मुकाबला 7 जून से ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच के लिए भारतीय टीम लंदन में हैं। वहीं, से खिलाड़ियों ने ट्वीट कर इस ट्रेन हादसे पर शोक जताया है।

Shocking visuals from Odisha. Praying for those affected by the tragic train accident 🙏 — Shreyas Iyer (@ShreyasIyer15) June 3, 2023

कैसे हुआ ओडिशा का भीषण रेल हादसा?

ओडिशा के बालासोर जिले में बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार शाम भीषण ट्रेन हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई। 800 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में तीन ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। बेंगलुरू से हावड़ा जा रही यशवंतपुर-हावड़ा ट्रेन (12864) के डिब्बे उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरे। इसी दौरान दूसरी ओर से आ रही शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस (12841) बेपटरी हुए डिब्बों से जा भिड़ी।

