PAK vs SA: सीरीज में नहीं चला बल्ला, फिर भी बाबर आजम ने रचा इतिहास
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भले ही अपनी लय नहीं पकड़ी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा माइलस्टोन छू लिया जो उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट के दिग्गजों की कतार में खड़ा कर देता है। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में बाबर ने 23 रन बनाते ही अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर के 15,000 रन पूरे कर लिए।
Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 11:20:39 AM (IST)
Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 11:21:09 AM (IST)
बाबर आजम।
फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में बाबर ने 23 रन बनाते ही अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर के 15,000 रन पूरे कर लिए। इस उपलब्धि के साथ वह पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज़ बन गए हैं जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है।
इस एलीट क्लब में अब बाबर के साथ इंजमाम-उल-हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ और जावेद मियांदाद जैसे दिग्गज नाम भी शामिल हैं।
पाकिस्तान की ऐतिहासिक सीरीज जीत
जहां बाबर का बल्ला सीरीज में ज्यादा नहीं चला, वहीं पाकिस्तान टीम ने अपने घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से मात देकर इतिहास रच दिया। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने घर पर प्रोटियाज के खिलाफ वनडे सीरीज अपने नाम की है।
तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने 144 रनों के छोटे लक्ष्य को केवल 149 गेंद शेष रहते सात विकेट से हासिल कर लिया। जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गेंदों के लिहाज से पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी जीत है।
इस मुकाबले के हीरो रहे युवा बल्लेबाज सैम अय्यूब, जिन्होंने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाते हुए 77 रनों की नाबाद पारी खेली। गेंदबाजी में अबरार अहमद ने 4 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की पारी को धराशायी कर दिया।
बाबर का करियर: आंकड़ों में दमदार, फॉर्म में थोड़ी कमी
हाल के दिनों में बाबर आज़म का बल्ला भले शांत रहा हो, लेकिन उनके करियर के आंकड़े बताते हैं कि वह पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में से एक हैं। 15,000 रन पूरे करने के साथ बाबर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह आधुनिक क्रिकेट के शीर्ष बल्लेबाज़ों में शुमार हैं।