PAK vs SA: सीरीज में नहीं चला बल्ला, फिर भी बाबर आजम ने रचा इतिहास

डिजिटल डेस्कः पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भले ही अपनी लय नहीं पकड़ी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा माइलस्टोन छू लिया जो उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट के दिग्गजों की कतार में खड़ा कर देता है।

फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में बाबर ने 23 रन बनाते ही अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर के 15,000 रन पूरे कर लिए। इस उपलब्धि के साथ वह पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज़ बन गए हैं जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है।