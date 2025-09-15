मेरी खबरें
    IND vs PAK: हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान बौखलाया... ICC से शिकायत कर दे डाली ये धमकी

    Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप-2025 में खेले गए मैच के बाद जो विवाद हुए वो इस समय चर्चा का विषय बन गए हैं। भारतीय टीम ने मैच के बाद पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया और ये बात पीसीबी अखर गई है। उसने अगला मैच न खेलने की धमकी दी है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 10:42:31 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 10:42:31 PM (IST)
    IND vs PAK: हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान बौखलाया... ICC से शिकायत कर दे डाली ये धमकी
    IND vs PAK: हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान बौखलाया।

    1. इंडिया के हाथ न मिलाने से गुस्से में पाकिस्तान
    2. पीसीबी ने मैच रैफरी को लेकर की शिकायत
    3. पीसीबी ने बायकॉट करने की दे डाली धमकी

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारत से करारी शिकस्त झेलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब मैदान से बाहर भी सुर्खियों में है। हार की कसक से ज्यादा पाकिस्तान इस बात से नाराज दिखा कि मैच के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इसी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आईसीसी में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और यहां तक कह दिया है कि उनकी मांगें न मानी गईं तो अगला मुकाबला नहीं खेलेंगे।

    मैच रैफरी पर गंभीर आरोप

    पीसीबी ने सोमवार को आईसीसी मैच रैफरी एंडी पायक्राफ्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। बोर्ड ने आईसीसी से पायक्राफ्ट को तुरंत एशिया कप से हटाने की मांग की है। यही नहीं, बोर्ड अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि पीसीबी ने क्रिकेट की भावना से जुड़े एमसीसी के नियमों और आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन को लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी है।

    बायकॉट की चेतावनी

    क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी ने अपनी शिकायत को और आगे बढ़ाते हुए चेतावनी दी है कि अगर आईसीसी उनकी बात नहीं मानता, तो पाकिस्तान अपना अगला मैच खेलने से इंकार कर सकता है। पाकिस्तान को 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ उतरना है और इस मुकाबले के लिए भी एंडी पायक्राफ्ट ही मैच रैफरी नियुक्त हैं।

    खेल भावना पर सवाल

    पाकिस्तान का आरोप है कि भारतीय खिलाड़ियों का मैच के बाद हाथ नहीं मिलाना खेल भावना के खिलाफ है। टीम मैनेजर नदीद चीमा ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यह व्यवहार खेल की भावना के विपरीत है। विरोध जताने के लिए पाकिस्तान ने अपने कप्तान को मैच के बाद होने वाले आधिकारिक समारोह में नहीं भेजा।

