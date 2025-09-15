IND vs PAK: हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान बौखलाया... ICC से शिकायत कर दे डाली ये धमकी

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत से करारी शिकस्त झेलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब मैदान से बाहर भी सुर्खियों में है। हार की कसक से ज्यादा पाकिस्तान इस बात से नाराज दिखा कि मैच के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इसी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आईसीसी में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और यहां तक कह दिया है कि उनकी मांगें न मानी गईं तो अगला मुकाबला नहीं खेलेंगे।

मैच रैफरी पर गंभीर आरोप पीसीबी ने सोमवार को आईसीसी मैच रैफरी एंडी पायक्राफ्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। बोर्ड ने आईसीसी से पायक्राफ्ट को तुरंत एशिया कप से हटाने की मांग की है। यही नहीं, बोर्ड अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि पीसीबी ने क्रिकेट की भावना से जुड़े एमसीसी के नियमों और आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन को लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी है।