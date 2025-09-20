IND vs PAK: भारत से फिर भिड़ेगा बड़बोला पाकिस्तान, दुबई में होगा घमासान, ऐसी होगी इंडिया की Playing 11

स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने-सामने होंगे। ग्रुप स्टेज में हुई पिछली भिड़ंत में सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर जोरदार जीत दर्ज की थी। उस मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक न होने पर खासा विवाद खड़ा हो गया था।

टॉस के वक्त भी सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने इस मांग को खारिज कर दिया।

भारतीय टीम कर सकती है 2 बदलाव

आगामी मुकाबले में भारतीय प्लेइंग XI में दो अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

ओपनिंग: अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल एक बार फिर पारी की शुरुआत कर सकते हैं। जहां अभिषेक ने अच्छी लय दिखाई है, वहीं गिल तीन मैचों में सिर्फ 35 रन बना पाए हैं और उन पर रन बनाने का दबाव होगा।

मिडिल ऑर्डर: तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव और चौथे पर तिलक वर्मा उतर सकते हैं। तिलक ने ओमान और पाकिस्तान के खिलाफ लयदार पारियां खेली थीं।

संजू का प्रमोशन: पांचवें नंबर पर संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। ओमान के खिलाफ नंबर तीन पर उतरकर उन्होंने अर्धशतक जड़ अपनी फॉर्म साबित की थी।

गेंदबाजी में बुमराह-वरुण की वापसी

टीम इंडिया तीन ऑलराउंडर – अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे – के साथ उतर सकती है। हालांकि, अक्षर पटेल की फिटनेस को लेकर स्थिति साफ नहीं है क्योंकि वह ओमान के खिलाफ चोटिल हो गए थे। वहीं, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को पिछले मैच में आराम दिया गया था। उनकी पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग XI में वापसी लगभग तय मानी जा रही है।