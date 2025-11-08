IND vs AUS: 5वें मैच में विलेन बनी बारिश, लेकिन भारत को हुआ फायदा, 2-1 से जीती सीरीज

मेरी खबरें
    IND vs AUS 5th T20: भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीतने के अपने सफल सिलसिले को बरकरार रखा है और 5 मैच की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ब्रिसबेन में सीरीज का आखिरी मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते मैच रद्द हो गया और ऑस्ट्रेलिया के बाथ से बराबरी का मौका निकल गया।

    भारत ने 2-1 से जीती सीरीज।

    1. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवां टी20 मैच
    2. सीरीज का आखिरी मैच बारिश के कारण हुआ रद्द
    3. भारत को 2-1 से हराकर जीती टी 20 सीरीज

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में बारिश की भेंट चढ़ गया। हालांकि इस नतीजे से टीम इंडिया को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।

    बारिश के कारण मैच रद्द

    ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की पारी की शुरुआत शानदार रही और ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने आक्रामक बल्लेबाजी की। भारत ने 4.5 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 52 रन बना लिए थे कि तभी आसमान से बारिश ने दस्तक दी। खराब मौसम और तेज बारिश के चलते खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका और मैच रद्द करना पड़ा। उस समय अभिषेक शर्मा 13 गेंदों में 23 और शुभमन गिल 16 गेंदों में 29 रन बनाकर नाबाद थे।


    टीम इंडिया में एक बदलाव

    भारत ने इस मैच की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया था। तिलक वर्मा को आराम दिया गया और रिंकू सिंह को मौका मिला। हालांकि रिंकू को बल्लेबाजी का अवसर नहीं मिला क्योंकि मैच जल्दी ही बारिश के कारण रुक गया।

    बारिश ने दो मैचों पर फेरा पानी

    सीरीज में बारिश ने अहम भूमिका निभाई। पहला और आखिरी दोनों मैच मौसम की वजह से नहीं हो सके। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा टी20 चार विकेट से जीतकर बढ़त बनाई थी, लेकिन भारत ने तीसरा मैच पांच विकेट से और चौथा मैच 48 रन से जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली।

    अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड

    इस सीरीज में युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बड़ा कीर्तिमान रचा। उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मात्र 528 गेंदों में 1000 रन पूरे किए, जो किसी भी फुल-मेम्बर देश के बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज उपलब्धि है। उन्होंने इस मामले में सूर्यकुमार यादव (573 गेंद) और इंग्लैंड के फिल सॉल्ट (599 गेंद) को पीछे छोड़ दिया।

    बारिश भले ही आखिरी मैच की चमक फीकी कर गई, लेकिन टीम इंडिया ने इस सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन से जीत का परचम लहराया।

