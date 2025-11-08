IND vs AUS: 5वें मैच में विलेन बनी बारिश, लेकिन भारत को हुआ फायदा, 2-1 से जीती सीरीज

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में बारिश की भेंट चढ़ गया। हालांकि इस नतीजे से टीम इंडिया को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।

बारिश के कारण मैच रद्द ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की पारी की शुरुआत शानदार रही और ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने आक्रामक बल्लेबाजी की। भारत ने 4.5 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 52 रन बना लिए थे कि तभी आसमान से बारिश ने दस्तक दी। खराब मौसम और तेज बारिश के चलते खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका और मैच रद्द करना पड़ा। उस समय अभिषेक शर्मा 13 गेंदों में 23 और शुभमन गिल 16 गेंदों में 29 रन बनाकर नाबाद थे।