    BCCI President: इस कारण रोजर बिन्नी ने छोड़ा अपना पद, राजीव शुक्ला बने कार्यवाहक अध्यक्ष

    बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी के 70 साल पूरे होने पर उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। जिसके बाद वर्तमान में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। बीसीसीआ के अध्यक्ष पद का चुनाव अगले महीने हो सकता है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 02:32:49 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 02:36:00 PM (IST)
    1. राजीव शुक्ला को बीसीसीआई का नया कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया
    2. रोजर बिन्नी की आयु 70 साल पूरी होने पर उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा
    3. सितंबर महीने में हो सकता है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव

    स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपने 70 साल पूरे होने पर यह छोड़ दिया है। ऐसे में एशिया कप से ठीक पहले मैनेजमेंट में यह बड़ा फैसला लिया है। बिन्नी के स्थान पर अब अगले चुनाव तक बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। बोर्ड अध्यक्ष के लिए अगला चुनाव सिंतबर में करवाया जा सकता है।

    बता दें कि इससे पहले साल 2015 में राजीव शुक्ला को सर्वसम्मति से आईपीएल का अध्यक्ष चुना गया था। जिसके बाद 18 दिसंबर 2020 को उन्हें बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं अब उन्हें बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।

    9 सिंतबर से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले इस बड़े फेर बदल से लोगों में चर्चा जारी है। जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की बैठक की गई थी, जिसमें शुक्ला ने कार्यवाहक अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा ड्रीम 11 के बाद टीम इंडिया के मुख्य प्रयोजक को लेकर चर्चा करना था। 9 सिंतबर से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले टीम के लिए प्रयोजक खोजना बोर्ड के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है।

    बीसीसीआई का संचालन लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर

    बता दें कि बीसीसीआई का संचालन लोढ़ा समिति की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बनाए गए संविधान पर होता है। लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार, बोर्ड के पदाधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा 70 साल हो सकती है। 19 जुलाई को 70 साल के होने के कारण पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी को यह पद त्यागना पड़ा।

    अभी पुराने नियमों के आधार पर ही होगा संचालन

    जब तक नया कानून नहीं बनाया जाता, तब तक बीसीसीआई और राज्य के क्रिकेट बोर्डों का संचालन पूराने कानून के अनुसार ही किया जाएगा। हाल हीं में खेल मंत्रालय ने भी क्रिकेट संघों में चुनावों को लेकर अपनी स्थिति साफ की थी। खेल मंत्रालय के अधिकारी ने इसे लेकर बताया था कि जब तक नया बिल नहीं बन जाता तब तक पुराने कानूनों के आधार पर ही देश के सभी क्रिकेट बोर्डों का संचालन किया जाएगा।

