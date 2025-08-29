BCCI President: इस कारण रोजर बिन्नी ने छोड़ा अपना पद, राजीव शुक्ला बने कार्यवाहक अध्यक्ष

स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपने 70 साल पूरे होने पर यह छोड़ दिया है। ऐसे में एशिया कप से ठीक पहले मैनेजमेंट में यह बड़ा फैसला लिया है। बिन्नी के स्थान पर अब अगले चुनाव तक बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। बोर्ड अध्यक्ष के लिए अगला चुनाव सिंतबर में करवाया जा सकता है।

बता दें कि इससे पहले साल 2015 में राजीव शुक्ला को सर्वसम्मति से आईपीएल का अध्यक्ष चुना गया था। जिसके बाद 18 दिसंबर 2020 को उन्हें बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं अब उन्हें बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।