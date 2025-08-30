Bengaluru Stampede: RCB ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का किया एलान, X पर लिखा भावनात्मक पोस्ट

स्पोर्ट्स डेस्क: आईपीएल 2025 का खिताब जीतने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू फ्रेंचाइजी ने भगदड़ में मरे 11 लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे का एलान किया है। 18 साल बाद पहली बार आईपीएल ट्राफी जीतने की खुशी में आरसीबी 4 जून को जीत का जश्न मना रही थी। इस दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मच गया था। जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी।

बता दें कि आईपीएल शुरू होने के बाद से आरसीबी ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी। ऐसे में 3 जून को आईपीएल फाइनल में आरसीबी ने पंजाब को 6 रनों से हराया था। 18 साल बाद इसी जीत का जश्न मनाने के लिए बेंगलुरू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें बगदड़ मचने से 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब आरसीबी फ्रेंचाइजी की ओर से इन मृतकों के परिवारों के लिए 25-25 लाख की आथिक सहायता देने की घोषणा की है।

आरसीबी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से यह बयान जारी किया है। फ्रेंचाइजी ने अपने पोस्ट में लिखा कि "4 जून, 2025 को हमारा दिल टूट गया। हमने RCB परिवार के 11 मेंबर को खो दिया। वह सभी हमारा हिस्सा थे। वे हमारे शहर, हमारे समुदाय और हमारी टीम को अद्वितीय बनाने वाली चीजों का हिस्सा थे। उनकी अनुपस्थिति हमेशा खलेगी।"

𝗥𝗖𝗕 𝗖𝗮𝗿𝗲𝘀: 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 Our hearts broke on June 4, 2025. We lost eleven members of the RCB family. They were part of us. Part of what makes our city, our community & our team unique. Their absence will echo in the memories of each one of… pic.twitter.com/1hALMHZ6os — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) August 30, 2025

आरसीबी ने लिखा, "उनके जाने से जो जगह खाली हुई है, कोई भी सहातया उसकी भरपाई नहीं कर सकती। पहले कदम के रूप में और गहरे सम्मान के साथ, RCB ने उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपये की मदद दी है। यह सिर्फ आर्थिक मदद के तौर पर नहीं, बल्कि करुणा, एकता और निरंतर देखभाल के वादे के तौर पर है।"