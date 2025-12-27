Ro-Ko का विजय हजारे ट्रॉफी में जलवा, सालों बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी, जानें एक मैच के लिए कितनी फीस ले रहे हैं दोनों दिग्गज

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे, विराट कोहली और रोहित शर्मा, एक बार फिर घरेलू क्रिकेट के मैदान पर साथ नजर आ रहे हैं। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके ये दोनों दिग्गज अब केवल वनडे फॉर्मेट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यही कारण है कि सालों बाद ये दोनों दिग्गज विजय हजारे ट्रॉफी (लिस्ट ए) में अपनी घरेलू टीमों के लिए खेलते दिख रहे हैं, जिससे इस टूर्नामेंट का रोमांच सातवें आसमान पर पहुंच गया है।

जहां विराट कोहली अपनी टीम दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं रोहित शर्मा मुंबई की कप्तानी की कमान संभाले हुए हैं। मैदान पर उतरते ही दोनों ने शतकीय पारियां खेलकर यह साबित कर दिया कि उनका क्लास आज भी बरकरार है।

मैदान पर प्रदर्शन: रोहित का 'डबल धमाका' और विराट की कंसिस्टेंसी

टूर्नामेंट की शुरुआत दोनों दिग्गजों के लिए शानदार रही है:

रोहित शर्मा: मुंबई के लिए खेलते हुए रोहित ने सिक्किम के खिलाफ 155 रनों की तूफानी पारी खेली। हालांकि, अगले मैच में उत्तराखंड के विरुद्ध वे खाता भी नहीं खोल सके।

विराट कोहली: दिल्ली की ओर से खेलते हुए विराट ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रन कूटे, जबकि गुजरात के विरुद्ध उन्होंने जुझारू 77 रन बनाए।

कमाई का गणित: विजय हजारे ट्रॉफी में कितनी मिलती है फीस?

बीसीसीआई (BCCI) के नियमों के अनुसार, घरेलू क्रिकेट में खिलाड़ियों की फीस उनके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या (अनुभव) के आधार पर तय होती है। रोहित और विराट दोनों सीनियर कैटेगरी में आते हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी का फीस स्ट्रक्चर

सीनियर कैटेगरी (40 से अधिक लिस्ट ए मैच)

प्लेइंग इलेवन: 60,000 रुपये प्रति मैच

रिजर्व खिलाड़ी: 30,000 रुपये प्रति मैच

मिड लेवल कैटेगरी (21 से 40 लिस्ट ए मैच)

प्लेइंग इलेवन: 50,000 रुपये प्रति मैच

रिजर्व खिलाड़ी: 25,000 रुपये प्रति मैच

जूनियर कैटेगरी (0 से 20 लिस्ट ए मैच)

प्लेइंग इलेवन: 40,000 रुपये प्रति मैच

रिजर्व खिलाड़ी: 20,000 रुपये प्रति मैच

विराट और रोहित दोनों ही 40 से अधिक लिस्ट ए मैच खेल चुके हैं, इसलिए उन्हें प्रति मैच 60,000 रुपये मिलते हैं। हालांकि, यह राशि उनकी अंतरराष्ट्रीय वनडे फीस (6 लाख रुपये प्रति मैच) की तुलना में महज 10% है, लेकिन खेल के प्रति उनका समर्पण फैंस का दिल जीत रहा है।

फीस के अलावा अन्य भत्ते और इनाम

मैच फीस के अलावा खिलाड़ियों को कई अन्य सुविधाएं और वित्तीय लाभ भी मिलते हैं:

दैनिक भत्ता (Daily Allowance): यात्रा, भोजन और आवास के लिए अलग से भत्ता दिया जाता है।

पुरस्कार राशि: 'मैन ऑफ द मैच' बनने पर खिलाड़ी को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिलता है।

प्राइज मनी: यदि टीम नॉकआउट या फाइनल में पहुंचती है, तो मिलने वाली इनामी राशि खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ में बांटी जाती है।

रोहित और विराट की मौजूदगी ने न केवल घरेलू क्रिकेटरों का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि विजय हजारे ट्रॉफी को ब्रॉडकास्टर्स और दर्शकों के बीच 'हॉट प्रॉपर्टी' बना दिया है।