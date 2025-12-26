Year Ender 2025: RCB बनी चैंपियन, कोहली ने तोड़ा सचिन का महा-रिकॉर्ड, देखें साल के 10 सबसे बड़े कीर्तिमान

स्पोर्ट्स डेस्क। साल 2025 क्रिकेट के सुनहरे इतिहास में 'रिकॉर्ड्स का साल' बनकर दर्ज हो गया है। भारतीय प्रशंसकों के लिए यह साल खुशियों की सौगात लेकर आया चाहे वह RCB का पहला आईपीएल खिताब हो या रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत का कब्जा। लेकिन टीम की जीत के साथ-साथ व्यक्तिगत उपलब्धियों ने इस साल को अविस्मरणीय बना दिया। आइए डालते हैं साल 2025 के उन 10 बड़े कारनामों पर एक नज़र, जिन्होंने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया

1. किंग कोहली का 'सचिन' से आगे निकलना विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपना 53वां शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वह अब क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट (वनडे) में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट के 51 शतकों के 'किसी एक फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक' के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

2. वैभव सूर्यवंशी: 14 साल की उम्र में आईपीएल का 'तूफान' क्रिकेट जगत तब दंग रह गया जब महज 14 साल 32 दिन की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ दिया। वह टी20 इतिहास के सबसे युवा शतकवीर और आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने। 3. अभिषेक शर्मा की 135 रनों की 'विराट' पारी टी20 के नए स्टार अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 135 रनों की तूफानी पारी खेली। यह टी20 इंटरनेशनल में किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। उन्होंने शुभमन गिल (126 रन) का रिकॉर्ड ध्वस्त किया।

4. मिचेल स्टार्क: 15 गेंदों में 'पंजा' ऑस्ट्रेलियाई रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट के 148 साल के इतिहास का सबसे तेज 'फाइव विकेट हॉल' अपने नाम किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने अपनी स्पेल की शुरुआती 15 गेंदों के भीतर ही 5 विकेट चटका दिए। 5. 148 साल बाद टेस्ट में अनोखा संयोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में एक विचित्र रिकॉर्ड बना। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा और दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्क्रम, दोनों ही अपनी टीम की पहली पारी में शून्य (0) पर आउट हुए। टेस्ट इतिहास में यह पहली बार हुआ जब दोनों सलामी बल्लेबाज पहली पारी में खाता नहीं खोल सके। 6. बिहार टीम का 574 रनों का 'पहाड़' विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार ने लिस्ट 'ए' क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर (574 रन) खड़ा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस मैच में सकीबुल गनी ने महज 40 गेंदों में शतक ठोककर लिस्ट 'ए' का सबसे तेज शतक अपने नाम किया। 7. गेडे परियांदाना: एक ओवर, 5 विकेट! इंडोनेशिया के गेंदबाज गेडे परियांदाना ने कंबोडिया के खिलाफ वो करिश्मा किया जो असंभव लगता था। उन्होंने अपने एक ही ओवर में 5 विकेट झटके, जो टी20 इंटरनेशनल में एक विश्व रिकॉर्ड है। 8. पाकिस्तान की टी20 में रिकॉर्ड जीत एशिया कप में भारत से लगातार तीन हार के बावजूद, पाकिस्तान ने साल 2025 में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा टी20 जीत का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने इस साल खेले गए 34 मैचों में से 21 में जीत दर्ज की।