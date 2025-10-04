IND vs AUS: Rohit Sharma की वनडे की कप्तानी से छुट्टी, गिल को दी गई कमान, श्रेयस अय्यर को मिली नई जिम्मेदारी

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम का ऐलान कर दिया है। सबसे चौंकाने वाला फैसला यह रहा कि वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) से लेकर युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंप दी गई है। वहीं श्रेयस अय्यर को उपकप्तान और विराट कोहली को टीम में बरकरार रखा गया है।

लंबे समय से चर्चा थी कि टेस्ट से संन्यास की घोषणा के बाद रोहित शर्मा को सीमित ओवरों की कप्तानी से भी हटाया जा सकता है। अब सिलेक्टर्स ने साफ कर दिया है कि रोहित आगे केवल बतौर बल्लेबाज टीम का हिस्सा होंगे।