    India Squad: सीनियर मेंस चयन समिति ने अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की आगामी सीरीज के लिए भारत की टीम का एलान किया है। वनडे में एक नए युग की शुरुआत हुई। रोहित (Rohit Sharma) की जगह शुभमन गिल को वनडे कप्तान नियुक्त किया है। वहीं श्रेयस अय्यर को उनका उपकप्तान बनाया गया है। टी20 में सूर्या ही कप्तानी करेंगे।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 04:27:49 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 04:27:49 PM (IST)
    IND vs AUS: Rohit Sharma की वनडे की कप्तानी से छुट्टी, गिल को दी गई कमान, श्रेयस अय्यर को मिली नई जिम्मेदारी
    HighLights

    1. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का एलान
    2. शुभमन गिल बने वनडे के नए कप्तान
    3. सूर्या बने रहेंगे टी20 फॉर्मेट के कप्तान

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम का ऐलान कर दिया है। सबसे चौंकाने वाला फैसला यह रहा कि वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) से लेकर युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंप दी गई है। वहीं श्रेयस अय्यर को उपकप्तान और विराट कोहली को टीम में बरकरार रखा गया है।

    लंबे समय से चर्चा थी कि टेस्ट से संन्यास की घोषणा के बाद रोहित शर्मा को सीमित ओवरों की कप्तानी से भी हटाया जा सकता है। अब सिलेक्टर्स ने साफ कर दिया है कि रोहित आगे केवल बतौर बल्लेबाज टीम का हिस्सा होंगे।

    गिल को मिला इनाम

    शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया था। टीम ने चार मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई और गिल ने 10 पारियों में 754 रन जड़ते हुए सबका ध्यान खींचा। उनके प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए सिलेक्टर्स ने उन्हें वनडे टीम की कमान सौंपने का बड़ा फैसला लिया है। गिल को यह जिम्मेदारी युवराज सिंह का शिष्य होने के नाते "नई पीढ़ी का चेहरा" भी माना जा रहा है।

    यशस्वी जयसवाल और ध्रुव जुरेल को भी टीम में शामिल किया गया है, जिससे टीम को नई ऊर्जा मिलेगी।

    रोहित शर्मा का कप्तानी कार्यकाल

    रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने 2024 में टी20 विश्व कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा था। हालांकि, टेस्ट में घरेलू सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ हारना और बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के सामने संघर्ष करना उनके खिलाफ गया। बीजीटी के आखिरी मैच में रोहित ने खुद को प्लेइंग-11 से बाहर रखा था, जिसके बाद बदलाव तय माना जा रहा था।

    ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल

    वनडे सीरीज

    पहला वनडे – 19 अक्टूबर

    दूसरा वनडे – 23 अक्टूबर

    तीसरा वनडे – 25 अक्टूबर

    टी20 सीरीज

    पहला टी20 – 29 अक्टूबर

    दूसरा टी20 – 31 अक्टूबर

    तीसरा टी20 – 2 नवंबर

    चौथा टी20 – 6 नवंबर

    पांचवां टी20 – 8 नवंबर

    भारत की वनडे टीम

    शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल।

    भारत की टी20 टीम

    सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।

