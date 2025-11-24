वेडिंग डे पर स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक, अब Palash Muchhal भी बीमार... क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम से हटाई शादी की पोस्ट

स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान और स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर 2025 को सांगली में उनके लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल से होनी थी। लेकिन शादी की तैयारियों के बीच दोपहर करीब 1:30 बजे स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। अपने पिता के बेहद करीब रहने वाली स्मृति ने तुरंत यह फैसला किया कि वह शादी को फिलहाल के लिए टाल (Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding Postponed) रही हैं।

पलाश मुच्छल की बिगड़ी तबीयत पिता की तबीयत बिगड़ने की खबर से पलाश मुच्छल भी भावनात्मक रूप से टूट गए और लगातार रोने के कारण उनकी सेहत भी बिगड़ गई। वायरल संक्रमण और तेज एसिडिटी की वजह से उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। कुछ समय इलाज के बाद वे अस्पताल से होटल लौट आए। इस जानकारी की पुष्टि खुद पलाश की मां अमिता मुच्छल ने की, पलाश की मां ने बताया कि वे अब मुंबई वापस पहुंच चुके हैं और धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में अमिता मुच्छल ने खुलासा किया कि स्मृति के पिता को हार्ट अटैक की खबर सुनते ही पलाश रोने लगे, क्योंकि उनका स्मृति के पिता से काफी करीबी रिश्ता है। अमिता के अनुसार, पलाश का उनसे इतना लगाव है कि उन्होंने स्मृति से पहले ही यह निर्णय ले लिया कि अंकल के ठीक होने तक कोई भी शादी की रस्में आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने आगे बताया कि हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी थी, लेकिन पलाश की भावनात्मक हालत को देखते हुए उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया। लगातार रोने और तनाव की वजह से उनकी तबीयत और खराब हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें करीब चार घंटे अस्पताल में रखा, IV ड्रिप दी और ECG समेत कई टेस्ट किए, जो सामान्य आए, लेकिन पलाश काफी तनाव में दिखाई दिए।