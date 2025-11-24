मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    वेडिंग डे पर स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक, अब Palash Muchhal भी बीमार... क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम से हटाई शादी की पोस्ट

    Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding Postponed: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की 23 नवंबर 2025 की शादी उस वक्त टाल दी गई जब समारोह के बीच स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया। तनाव के कारण पलाश की भी तबीयत बिगड़ गई। दोनों परिवार अस्पताल में व्यस्त रहे और शादी की रस्में रोक दी गईं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 04:11:17 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 04:11:17 PM (IST)
    वेडिंग डे पर स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक, अब Palash Muchhal भी बीमार... क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम से हटाई शादी की पोस्ट
    Palash Muchhal Health: स्मृति मंधाना के पिता के बाद अब मंगेतर पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ी।

    HighLights

    1. स्मृति के पिता को अचानक हार्ट अटैक आया।
    2. पलाश तनाव में बीमार होकर अस्पताल पहुंचे।
    3. स्मृति ने इंस्टाग्राम से शादी वाली पोस्ट हटाईं।

    स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान और स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर 2025 को सांगली में उनके लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल से होनी थी। लेकिन शादी की तैयारियों के बीच दोपहर करीब 1:30 बजे स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। अपने पिता के बेहद करीब रहने वाली स्मृति ने तुरंत यह फैसला किया कि वह शादी को फिलहाल के लिए टाल (Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding Postponed) रही हैं।

    पलाश मुच्छल की बिगड़ी तबीयत

    पिता की तबीयत बिगड़ने की खबर से पलाश मुच्छल भी भावनात्मक रूप से टूट गए और लगातार रोने के कारण उनकी सेहत भी बिगड़ गई। वायरल संक्रमण और तेज एसिडिटी की वजह से उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। कुछ समय इलाज के बाद वे अस्पताल से होटल लौट आए। इस जानकारी की पुष्टि खुद पलाश की मां अमिता मुच्छल ने की, पलाश की मां ने बताया कि वे अब मुंबई वापस पहुंच चुके हैं और धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं।


    हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में अमिता मुच्छल ने खुलासा किया कि स्मृति के पिता को हार्ट अटैक की खबर सुनते ही पलाश रोने लगे, क्योंकि उनका स्मृति के पिता से काफी करीबी रिश्ता है। अमिता के अनुसार, पलाश का उनसे इतना लगाव है कि उन्होंने स्मृति से पहले ही यह निर्णय ले लिया कि अंकल के ठीक होने तक कोई भी शादी की रस्में आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी।

    उन्होंने आगे बताया कि हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी थी, लेकिन पलाश की भावनात्मक हालत को देखते हुए उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया। लगातार रोने और तनाव की वजह से उनकी तबीयत और खराब हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें करीब चार घंटे अस्पताल में रखा, IV ड्रिप दी और ECG समेत कई टेस्ट किए, जो सामान्य आए, लेकिन पलाश काफी तनाव में दिखाई दिए।

    स्मृति मंधाना ने हटाई शादी और सगाई की पोस्ट

    इधर, स्मृति मंधाना ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी की सभी पोस्ट हटा दीं, जिससे फैंस हैरान रह गए। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी दिखाते हुए और शादी की जानकारी साझा करते हुए एक रील पोस्ट की थी, जिसमें उनकी साथी क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिग्स, श्रेयंका पटेल, राधा यादव और अरुंधती रेड्डी भी थीं। अब वह रील भी उनके प्रोफाइल से गायब है, माना जा रहा है कि स्मृति ने इसे आर्काइव कर दिया है।

    स्मृति के मैनेजर के मुताबिक, जैसे ही उनके पिता में हार्ट अटैक के लक्षण दिखे, एंबुलेंस तुरंत वेडिंग वेन्यू पर पहुंची और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। इस मेडिकल इमरजेंसी के चलते सभी रस्मों को रोक दिया गया और स्मृति ने पिता की अनुपस्थिति में कोई भी शादी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से मना कर दिया।

    पलाश की तबीयत में सुधार

    डॉ. नमन शाह, जो परिवार का इलाज देख रहे हैं, ने बताया कि श्रीनिवास मंधाना की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है और यदि सुधार जारी रहा तो उन्हें आज ही अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। इसी बीच, पलाश की तबीयत में भी लगातार सुधार हो रहा है।

    यह भी पढ़ें- Smriti Mandhana Wedding Postponed: स्मृति मंधाना के पिता को पड़ा दिल का दौरा, पलाश मुच्छल के साथ शादी पोस्टपोन

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.