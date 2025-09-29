IND vs PAK: 'मैच फीस सेना के नाम करता हूं...', Suryakumar Yadav ने ट्रॉफी के साथ भारतीयों का दिल भी जीता

स्पोर्ट्स डेस्क, नईदुनिया: एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak Final Match)के बीच 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। सांसें रोक देने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एक बार फिर एशिया कप (Asia Cup 2025 Trophy) पर कब्जा जमाया। यह जीत भारत के लिए खास इसलिए भी रही क्योंकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न सिर्फ मैदान पर अपनी कप्तानी से टीम को जीत दिलाई बल्कि अपने एक फैसले से पूरे देश का दिल भी जीत लिया।

सूर्या का बड़ा एलान ( Suyrakumar Yadav Donate Fees to Indian Army ) फाइनल जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने एलान किया कि वह एशिया कप 2025 में मिली अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करेंगे। टी20 फॉर्मेट में खिलाड़ियों को प्रति मैच 4 लाख रुपये मिलते हैं। इस टूर्नामेंट में सात मैच खेलने के कारण सूर्यकुमार को कुल 28 लाख रुपये मिले। सूर्या ने ये पूरी राशि दान कर दी। उन्होंने एक्स पर लिखा- “मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारी सशस्त्र सेनाओं और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को देने का निर्णय लिया है। आप हमेशा मेरी सोच में रहते हैं। जय हिंद।”