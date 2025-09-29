मेरी खबरें
    IND vs PAK: 'मैच फीस सेना के नाम करता हूं...', Suryakumar Yadav ने ट्रॉफी के साथ भारतीयों का दिल भी जीता

    Ind vs Pak Asia Cup Final Match: एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। मैच जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav Donates Match Fee To Indian Army) ने अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करने का एलान किया। भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से भी इनकार किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 09:21:33 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 09:23:45 AM (IST)
    Suryakumar Yadav ने अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना को देने का किया एलान

    HighLights

    1. सूर्यकुमार यादव ने दान की पूरी फीस
    2. भारत ने Pak को हराकर जीता फाइनल
    3. ट्रॉफी लेने से भारतीय टीम का इनकार

    स्पोर्ट्स डेस्क, नईदुनिया: एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak Final Match)के बीच 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। सांसें रोक देने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एक बार फिर एशिया कप (Asia Cup 2025 Trophy) पर कब्जा जमाया। यह जीत भारत के लिए खास इसलिए भी रही क्योंकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न सिर्फ मैदान पर अपनी कप्तानी से टीम को जीत दिलाई बल्कि अपने एक फैसले से पूरे देश का दिल भी जीत लिया।

    naidunia_image

    सूर्या का बड़ा एलान (Suyrakumar Yadav Donate Fees to Indian Army)

    फाइनल जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने एलान किया कि वह एशिया कप 2025 में मिली अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करेंगे। टी20 फॉर्मेट में खिलाड़ियों को प्रति मैच 4 लाख रुपये मिलते हैं। इस टूर्नामेंट में सात मैच खेलने के कारण सूर्यकुमार को कुल 28 लाख रुपये मिले। सूर्या ने ये पूरी राशि दान कर दी। उन्होंने एक्स पर लिखा- “मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारी सशस्त्र सेनाओं और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को देने का निर्णय लिया है। आप हमेशा मेरी सोच में रहते हैं। जय हिंद।”

    पाकिस्तान को लगातार तीसरी बार हराया

    भारत ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा। ग्रुप स्टेज से लेकर सुपर फोर और फिर फाइनल- तीनों मुकाबलों में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मात दी। इस जीत के साथ भारत ने रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप जीता है (7 बार वनडे और 2 बार टी20 फॉर्मेट में)। पाकिस्तान के खिलाफ यह लगातार तीसरी जीत रही।

    naidunia_image

    'ऑपरेशन तिलक' से हिला पाकिस्तान (Operation Tilak)

    पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने "ऑपरेशन सिंदूर" चलाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया। इसी बीच मैदान पर भारतीय टीम का प्रदर्शन भी किसी ऑपरेशन से कम नहीं रहा। फाइनल में भारत के 11 खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि दुनियाभर के भारतवंशियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पाकिस्तान की टीम पूरी तरह दबाव में दिखाई दी और जीत भारत के नाम रही।

    ट्रॉफी लेने से इनकार

    फाइनल के बाद एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ। भारत की जीत के बाद जब एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने स्टेज पर पहुंचे, तो भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। करीब आधे घंटे तक मोहसिन नकवी स्टेज पर खड़े रहे लेकिन भारतीय खिलाड़ी वहां नहीं पहुंचे। आखिरकार आयोजकों ने घोषणा कर दी कि भारत ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया है।

    भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया और फोटो खिंचवाई। यह घटना क्रिकेट जगत में पहली बार हुई जब विजेता टीम ने ट्रॉफी लिए बिना ही अपनी जीत का जश्न मनाया।

