    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 11:05:38 AM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 11:05:38 AM (IST)
    T20 World Cup 2026: ICC ने खारिज की बांग्लादेश की वेन्यू बदलने की मांग, कहा- भारत में ही खेलना होगा
    भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ा विवाद। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप का वेन्यू बदलने से इनकार।
    2. सुरक्षा कारणों से बीसीबी ने श्रीलंका में मैच कराने की मांग।
    3. वर्चुअल बैठक में आईसीसी ने भारत में सुरक्षा संतोषजनक बताई।

    स्पोर्ट्स डेस्क। टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ा विवाद अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के सख्त रुख के बाद और स्पष्ट हो गया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपने मैच भारत से हटाकर श्रीलंका में कराने की मांग की थी, लेकिन ICC ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया है।

    ICC ने दो टूक शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट खेलने के लिए भारत आना ही होगा, अन्यथा उसे अंकों में कटौती जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

    ICC ने दिया वेन्यू न बदलने का स्पष्ट संदेश

    ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को ICC और BCB अधिकारियों के बीच वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में ICC ने साफ कर दिया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तय कार्यक्रम और वेन्यू में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। ICC का कहना है कि भारत में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी ‘रेड फ्लैग’ नहीं है, ऐसे में वेन्यू शिफ्ट करने का कोई औचित्य नहीं बनता।


    सुरक्षा का हवाला देकर BCB की अपील

    बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 4 जनवरी 2025 को ICC को औपचारिक पत्र लिखकर सुरक्षा चिंताओं के चलते अपने मैच श्रीलंका में कराने का अनुरोध किया था। हालांकि, ICC ने भारत में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह संतोष जताते हुए इस मांग को अस्वीकार कर दिया। फिलहाल, इस बैठक के बाद किसी भी बोर्ड की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

    अंक कटौती की चेतावनी

    ICC ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि बांग्लादेश की सीनियर पुरुष टीम भारत आकर अपने निर्धारित मैच नहीं खेलती है, तो उसे टूर्नामेंट में अंकों का नुकसान उठाना पड़ेगा। ICC के इस रुख से साफ है कि वह किसी भी देश को दबाव बनाकर नियम बदलने की अनुमति नहीं देगा।

    पृष्ठभूमि में बढ़ा विवाद

    इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में आईपीएल और बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का मामला भी जुड़ा है। हाल ही में बीसीसीआई के कहने पर केकेआर ने रहमान को रिलीज किया था, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार और बीसीबी ने कड़ा रुख अपनाया। इसके बाद ही बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बहिष्कार की धमकी दी थी, लेकिन ICC के फैसले ने उसकी रणनीति पर विराम लगा दिया है।

