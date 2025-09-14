India vs Pakistan Asia Cup 2025 : जीत के बाद भारतीय टीम नहीं उतरी पाकिस्तान से हाथ मिलाने, पाक खिलाड़ी करते रहे इंतजार

स्पोर्ट डेस्क। एशिया कप(India vs Pakistan Asia Cup 2025 match) में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी है। मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से हाथ मिलाने से परहेज किया। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर इंतजार करते रह गए, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम लौट गए। इस घटना पर अब खेल जगत में चर्चा तेज हो गई है।

128 रनों का लक्ष्य पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 127 रन पर रोक दिया। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के नौ बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। कुलदीप यादव ने कुल तीन विकेट लिए वहीं, अक्षर और बुमराह ने दो-दो विकेट लिए। हार्दिक और वरुण के हिस्से एक-एक विकेट आए। पाकिस्तान की तरफ से सबसे अधिक 40 रन साहिबजादा फरहान ने बनाए।