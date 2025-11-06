PM Modi से मिली वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम, प्रधानमंत्री ने की जमकर तारीफ

डिजिटल डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई में आयोजित महिला वनडे विश्व कप के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर इतिहास रच दिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है।

विश्व चैंपियन टीम दिल्ली पहुंची, जहां खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। टीम होटल ताज पैलेस में ठहरी। जैसे ही खिलाड़ी होटल पहुंचे, स्टाफ और फैन्स ने उन पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश की। होटल के भीतर जेमिमा रौड्रिग्स, राधा यादव और स्नेह राणा ढोल की थाप पर थिरकती नज़र आईं। खुशी और गर्व से लबरेज माहौल में हर कोई इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा था।

प्रधानमंत्री ने बुधवार, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला वर्ल्ड कप चैंपियन टीम की मेजबानी की। होटल में बातचीत के दौरान एक मज़ेदार वाकया भी हुआ जब खिलाड़ियों से पूछा गया कि ड्राइंग में कौन-कौन सी चीज़ें बनाना आता है। इस पर एक खिलाड़ी ने हंसते हुए कहा, “ड्राइंग में तो सिर्फ मोर ही बनाना आता था, बाकी कुछ नहीं।” तभी जेमिमा ने मज़ाकिया लहजे में कहा कि वह चिड़िया भी बनाने वाली थीं, लेकिन टीम ने उन्हें मना कर दिया। इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्कुरा उठे।

Every Indian feels immense pride in Team India’s World Cup victory. It was a delight interacting with the women’s cricket team. Do watch! https://t.co/PkkfKFBNbb

— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2025

हरमनप्रीत और अमनजोत कौर से की बात

हरमनप्रीत ने पीए मोदी से पूछा कि वह हमेशा वर्तमान में कैसे रहते हैं। PM ने बताया कि ऐसा करना उनके जीवन का हिस्सा बन गया है और उनकी आदत बन गई है। प्रधानमंत्री ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ हरलीन के प्रसिद्ध कैच को भी याद किया, उन्होंने उस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। PM ने बताया कि कैसे हरमनप्रीत ने फाइनल मैच के बाद गेंद पॉकेट में डाल दी। उन्होंने कहा कि वह भाग्यशाली थीं कि गेंद उनके पास आई और उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। प्रधानमंत्री ने अमनजोत कौर के अब तक के सबसे खास कैच के बारे में भी चर्चा की, जो उन्होंने कई बार फंबल करने के बाद लिया था।