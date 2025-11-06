मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    PM Modi से मिली वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम, प्रधानमंत्री ने की जमकर तारीफ

    हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई में इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार यह खिताब जीता। दिल्ली पहुंची टीम का शानदार स्वागत किया गया। गुलाब की पंखुड़ियों, ढोल-नगाड़ों और जोश से भरे माहौल में खिलाड़ियों ने अपनी खुशी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साझा की।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 01:20:32 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 01:39:06 PM (IST)
    PM Modi से मिली वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम, प्रधानमंत्री ने की जमकर तारीफ
    पीएम मोदी से मिली भारतीय महिला टीम।

    HighLights

    1. हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत विश्व चैंपियन।
    2. दिल्ली में टीम इंडिया का भव्य स्वागत।
    3. शेफाली वर्मा संभालेंगी उत्तरी क्षेत्र की कमान।

    डिजिटल डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई में आयोजित महिला वनडे विश्व कप के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर इतिहास रच दिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है।

    naidunia_image

    विश्व चैंपियन टीम दिल्ली पहुंची, जहां खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। टीम होटल ताज पैलेस में ठहरी। जैसे ही खिलाड़ी होटल पहुंचे, स्टाफ और फैन्स ने उन पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश की। होटल के भीतर जेमिमा रौड्रिग्स, राधा यादव और स्नेह राणा ढोल की थाप पर थिरकती नज़र आईं। खुशी और गर्व से लबरेज माहौल में हर कोई इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा था।


    naidunia_image

    प्रधानमंत्री ने बुधवार, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला वर्ल्ड कप चैंपियन टीम की मेजबानी की। होटल में बातचीत के दौरान एक मज़ेदार वाकया भी हुआ जब खिलाड़ियों से पूछा गया कि ड्राइंग में कौन-कौन सी चीज़ें बनाना आता है। इस पर एक खिलाड़ी ने हंसते हुए कहा, “ड्राइंग में तो सिर्फ मोर ही बनाना आता था, बाकी कुछ नहीं।” तभी जेमिमा ने मज़ाकिया लहजे में कहा कि वह चिड़िया भी बनाने वाली थीं, लेकिन टीम ने उन्हें मना कर दिया। इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्कुरा उठे।

    हरमनप्रीत और अमनजोत कौर से की बात

    हरमनप्रीत ने पीए मोदी से पूछा कि वह हमेशा वर्तमान में कैसे रहते हैं। PM ने बताया कि ऐसा करना उनके जीवन का हिस्सा बन गया है और उनकी आदत बन गई है। प्रधानमंत्री ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ हरलीन के प्रसिद्ध कैच को भी याद किया, उन्होंने उस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। PM ने बताया कि कैसे हरमनप्रीत ने फाइनल मैच के बाद गेंद पॉकेट में डाल दी। उन्होंने कहा कि वह भाग्यशाली थीं कि गेंद उनके पास आई और उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। प्रधानमंत्री ने अमनजोत कौर के अब तक के सबसे खास कैच के बारे में भी चर्चा की, जो उन्होंने कई बार फंबल करने के बाद लिया था।

    naidunia_image

    भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। देशभर में खिलाड़ियों की सराहना की जा रही है और हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व की तारीफ हो रही है। यह जीत न सिर्फ भारतीय क्रिकेट के लिए बल्कि पूरे देश के खेल इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.