डिजिटल डेस्कः भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में होगा। दोनों टीमों के बीच हमेशा से कड़ी टक्कर देखने को मिली है और इस बार भी रोमांच चरम पर रहने वाला है।

दक्षिण अफ्रीका, जो हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का खिताब जीत चुका है, आत्मविश्वास से लबरेज है। कप्तान टेंबा बावुमा अपनी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरेंगे। वहीं, शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद अब WTC चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को मात देने के लिए तैयार है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट इतिहास में कई यादगार पारियां खेली गई हैं। आइए नजर डालते हैं अब तक के टॉप-5 बल्लेबाजों पर जिन्होंने इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। 1. सचिन तेंदुलकर (भारत) मास्टर ब्लास्टर इस सूची में सबसे ऊपर हैं। सचिन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 25 टेस्ट में 1741 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने ये रन 42.46 की औसत से बनाए और उनका सर्वोच्च स्कोर 169 रन रहा।