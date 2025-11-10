IND vs SA के बीच 14 से टेस्ट सीरीज का आगाज, ये हैं 5 बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट में बनाए सबसे ज्यादा रन
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में होगा।
HighLights
- पहला टेस्ट कोलकाता में खेला जाएगा।
- दोनों टीमें दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में खेलेंगी।
- दोनों देशों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज होगी।
डिजिटल डेस्कः भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में होगा। दोनों टीमों के बीच हमेशा से कड़ी टक्कर देखने को मिली है और इस बार भी रोमांच चरम पर रहने वाला है।
दक्षिण अफ्रीका, जो हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का खिताब जीत चुका है, आत्मविश्वास से लबरेज है। कप्तान टेंबा बावुमा अपनी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरेंगे।
वहीं, शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद अब WTC चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को मात देने के लिए तैयार है।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट इतिहास में कई यादगार पारियां खेली गई हैं। आइए नजर डालते हैं अब तक के टॉप-5 बल्लेबाजों पर जिन्होंने इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं।
1. सचिन तेंदुलकर (भारत)
मास्टर ब्लास्टर इस सूची में सबसे ऊपर हैं। सचिन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 25 टेस्ट में 1741 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने ये रन 42.46 की औसत से बनाए और उनका सर्वोच्च स्कोर 169 रन रहा।
2. जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर कैलिस 18 टेस्ट में 1734 रन बनाकर दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 7 शतक और 5 अर्धशतक जड़े, औसत 69.36 रही। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 201 रन है।
3. हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका)
सटीक तकनीक के लिए मशहूर अमला ने भारत के खिलाफ 21 टेस्ट में 1528 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 7 अर्धशतक जड़े। उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 253 रन रहा।
4. विराट कोहली (भारत)
आधुनिक दौर के दिग्गज कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 16 टेस्ट में 1408 रन बनाए हैं। उन्होंने 3 शतक और 5 अर्धशतक जड़े, औसत 54.15 रही। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 254 रन है।
5. एबी डीविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका)
मिस्टर 360 के नाम से मशहूर डीविलियर्स ने भारत के खिलाफ 20 टेस्ट में 1334 रन बनाए हैं। उनके नाम 3 शतक और 6 अर्धशतक दर्ज हैं। औसत 39.23 रही और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 217 रन है।
आगामी सीरीज में शुभमन गिल और एडेन मार्करम जैसे बल्लेबाजों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। क्या इनमें से कोई नाम इस सूची में जगह बना पाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा।