    बिजली बिल पर मिलने जा रही है बड़ी राहत, शुरू होने जा रही है योजना, इन उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

    UP News: प्रदेश सरकार ने बिजली बिल के बकाया भुगतान को लेकर एक बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। एक दिसंबर, सोमवार से पूरे राज्य में विद्युत बिल राहत योजना की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत लाखों उपभोक्ताओं को भारी छूट और ब्याजमाफी का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह अब तक की सबसे उदार और व्यापक योजना है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 03:22:11 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 03:22:11 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क। प्रदेश सरकार ने बिजली बिल के बकाया भुगतान को लेकर एक बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। एक दिसंबर, सोमवार से पूरे राज्य में विद्युत बिल राहत योजना की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत लाखों उपभोक्ताओं को भारी छूट और ब्याजमाफी का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह अब तक की सबसे उदार और व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य न केवल उपभोक्ताओं को राहत देना है, बल्कि प्रदेश में बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सक्षम बनाना भी है।

    योजना की तैयारी की गई समीक्षा

    शनिवार को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने राजधानी स्थित शक्ति भवन में इस नई योजना की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना का अधिकतम प्रचार-प्रसार हो, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग इसके बारे में जान सकें और समय पर लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि योजना की रोजाना मॉनिटरिंग, मैदानी निरीक्षण, और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करेंगे।


    क्या-क्या मिलेगी राहत?

    ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याजमाफी दी जाएगी। इसके साथ ही बकाया मूलधन पर 25 प्रतिशत तक की छूट भी लागू होगी। यह छूट खास तौर पर उन लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जिनके बिल समय के साथ ब्याज और सरचार्ज के कारण भारी हो गए थे।

    किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ?

    घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली कनेक्शन क्षमता दो किलोवाट तक है।

    छोटे दुकानदार जिनके कनेक्शन एक किलोवाट तक हैं।

    इन दोनों श्रेणियों के उपभोक्ता योजना के लिए पात्र होंगे। राज्य सरकार का अनुमान है कि लाखों छोटे परिवार और दुकानदार इससे सीधे लाभान्वित होंगे।

    बिल भुगतान होगा आसान

    योजना की एक और विशेषता यह है कि उपभोक्ता अपने बकाया बिलों को आसान और सुविधाजनक किस्तों में जमा कर सकेंगे। इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं के बिल औसत खपत के आधार पर अचानक बढ़ गए थे, उनके बिलों की स्वतः पुनर्गणना कर कमी की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत प्रदान की जाएगी, जिससे कई वर्षों से अटके हुए प्रकरणों के समाधान का रास्ता साफ होगा।

    28 फरवरी तक चलेगी योजना

    यह राहत योजना एक दिसंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द योजना में पंजीकरण कराकर अपने बकाए को निपटाएं और छूट का पूरा लाभ उठाएं। विभाग का मानना है कि इससे न केवल आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि बिजली निगमों की वसूली और वित्तीय स्थिति भी बेहतर होगी।

    सरकार का बड़ा कदम

    बढ़ती लागत, उपभोक्ताओं की परेशानियों और बिजली विभाग के वित्तीय दबाव को देखते हुए यह योजना सरकार के लिए भी एक बड़ा कदम है। प्रदेश सरकार उम्मीद कर रही है कि ब्याजमाफी और छूट की वजह से उपभोक्ता बड़ी संख्या में अपनी बकाया रकम जमा करेंगे, जिससे बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत होगा।

