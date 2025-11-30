बिजली बिल पर मिलने जा रही है बड़ी राहत, शुरू होने जा रही है योजना, इन उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

डिजिटल डेस्क। प्रदेश सरकार ने बिजली बिल के बकाया भुगतान को लेकर एक बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। एक दिसंबर, सोमवार से पूरे राज्य में विद्युत बिल राहत योजना की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत लाखों उपभोक्ताओं को भारी छूट और ब्याजमाफी का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह अब तक की सबसे उदार और व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य न केवल उपभोक्ताओं को राहत देना है, बल्कि प्रदेश में बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सक्षम बनाना भी है।

योजना की तैयारी की गई समीक्षा शनिवार को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने राजधानी स्थित शक्ति भवन में इस नई योजना की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना का अधिकतम प्रचार-प्रसार हो, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग इसके बारे में जान सकें और समय पर लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि योजना की रोजाना मॉनिटरिंग, मैदानी निरीक्षण, और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करेंगे।

क्या-क्या मिलेगी राहत? ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याजमाफी दी जाएगी। इसके साथ ही बकाया मूलधन पर 25 प्रतिशत तक की छूट भी लागू होगी। यह छूट खास तौर पर उन लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जिनके बिल समय के साथ ब्याज और सरचार्ज के कारण भारी हो गए थे। किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ? घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली कनेक्शन क्षमता दो किलोवाट तक है। छोटे दुकानदार जिनके कनेक्शन एक किलोवाट तक हैं। इन दोनों श्रेणियों के उपभोक्ता योजना के लिए पात्र होंगे। राज्य सरकार का अनुमान है कि लाखों छोटे परिवार और दुकानदार इससे सीधे लाभान्वित होंगे। बिल भुगतान होगा आसान योजना की एक और विशेषता यह है कि उपभोक्ता अपने बकाया बिलों को आसान और सुविधाजनक किस्तों में जमा कर सकेंगे। इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं के बिल औसत खपत के आधार पर अचानक बढ़ गए थे, उनके बिलों की स्वतः पुनर्गणना कर कमी की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत प्रदान की जाएगी, जिससे कई वर्षों से अटके हुए प्रकरणों के समाधान का रास्ता साफ होगा।