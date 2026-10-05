सतना के तीन दिव्यांग क्रिकेटरों का रेडिएंट वर्ल्ड पैरा क्रिकेट लीग में चयन, 22 राज्यों के खिलाड़ी लेंगे भाग

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। आगरा में 6 से 11 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली रेडिएंट वर्ल्ड पैरा क्रिकेट लीग 2026 में सतना के तीन दिव्यांग क्रिकेटरों का चयन हुआ है। ब्रजेश द्विवेदी, संजय कुमार साकेत और दिनेश रामदीन सिंह लीग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

प्रतियोगिता में भारत के 22 राज्यों के खिलाड़ी लेंगे भाग प्रतियोगिता में भारत के 22 राज्यों के अलावा श्रीलंका, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के करीब 80 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। छह टीमों के बीच मुकाबले जेबी क्रिकेट ग्राउंड, बमरौली कटारा, आगरा में खेले जाएंगे। ब्रजेश को मिली कप्तानी की जिम्मेदारी सतना के ब्रजेश द्विवेदी को मुंबई मेवरिक्स का कप्तान बनाया गया है। पोलियो के कारण बचपन से शारीरिक चुनौती का सामना करने वाले ब्रजेश ने वर्ष 1999 में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। लगातार मेहनत के बल पर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई।