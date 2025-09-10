Cricket Scam: खिलाडियों के लिए नहीं है जरूरी सामान, साहब डकार गए 35 लाख का केला...बीसीसीआई को हाईकोर्ट का नोटिस

एजेंसी,नैनीताल। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
मंगलवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता संजय रावत (देहरादून निवासी) की ओर से दलील दी गई कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन नियमों का पालन नहीं कर रहा है और फंड का मनमाने ढंग से दुरुपयोग किया जा रहा है।
फंड का दुरुपयोग और बाहरी ऑडिट
रावत ने आरोप लगाया कि एसोसिएशन ने फंड का ऑडिट अपने आधिकारिक सीए से नहीं, बल्कि बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराया, जो नियमों के विरुद्ध है। याचिका में कहा गया है कि क्रिकेट आयोजन के नाम पर लगभग 12 करोड़ रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, लेकिन खिलाड़ियों को उनकी देय सुविधाएं तक नहीं मिलीं।
35 लाख के केले का बिल
गंभीर आरोप यह भी है कि एसोसिएशन ने खिलाड़ियों के भोजन के नाम पर करोड़ों रुपये का हिसाब दिखाया। सिर्फ केलों का बिल ही 35 लाख रुपये का दर्शाया गया है। जबकि वास्तविक खर्च कहीं कम हुआ। आरोप है कि खाने-पीने के नाम पर भारी-भरकम रकम का फर्जीवाड़ा किया गया और अब तक कुल 12 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की पुष्टि ऑडिट रिपोर्ट में हो चुकी है।
