U19 Asia Cup में वैभव सूर्यवंशी ने मचाया कोहराम, बनाए 171 रन, भारत ने यूएई को 234 रन से रौंदा

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 08:17:17 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 08:17:17 PM (IST)
    दोहरा शतक नहीं लगा पाए वैभव।

    HighLights

    1. भारतीय अंडर-19 टीम की तूफानी शुरुआत
    2. यूएई की टीम को 234 रन से पराजित किया
    3. वैभव सूर्यवंशी ने खेली 171 रन की तूफानी पारी

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय अंडर-19 टीम ने एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 (U19 Asia Cup 2025) में धमाकेदार आगाज करते हुए मेजबान यूएई को 234 रन के विशाल अंतर से मात दी। दुबई स्थित आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर खेले गए इस ग्रुप मैच में वैभव सूर्यवंशी की तूफानी 171 रन की पारी भारत की जीत का असली आधार रही। इसके अलावा एरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा के अर्धशतकों ने भी टीम की आक्रामक बल्लेबाजी को मजबूती दी। अब भारत का अगला मुकाबला रविवार को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा।

    भारतीय बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन

    टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत निराशाजनक रही। कप्तान आयुष म्हात्रे सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने इसके बाद यूएई गेंदबाजों के खिलाफ रनों की तेज बारिश कर दी। उन्होंने एरोन जॉर्ज के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 212 रनों की शानदार साझेदारी की। एरोन ने 73 गेंदों पर 69 रन बनाए।


    वैभव ने अपनी 95 गेंदों की विस्फोटक पारी में 9 चौके और 14 छक्के जड़े और 180 की स्ट्राइक रेट से कुल 171 रन ठोके। वे दोहरा शतक बनाने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उद्दिश सूरी ने उन्हें आउट कर दिया।

    इसके बाद भारतीय मध्यक्रम ने भी ताबड़तोड़ अंदाज जारी रखा-

    • विहान मल्होत्रा: 55 गेंदों पर 69 रन

    • वेदांत त्रिवेदी: 34 गेंदों पर 38 रन

    • कनिष्क चौहान: मात्र 12 गेंदों पर 28 रन

    • अभिज्ञान कुंडू: नाबाद 32 रन

    • टीम इंडिया ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 433 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया।

    यूएई की पारी लड़खड़ाई

    434 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखी। भारतीय गेंदबाजों ने 50 रन के भीतर ही विपक्षी टीम के 5 विकेट उड़ा दिए। कप्तान यायिन राय (17), मुहम्मद रेयान खान (19) और अन्य बल्लेबाज़ बड़ी साझेदारियां नहीं बना सके। यूएई की ओर से सबसे अच्छी पारी उदीश सूरी (78 रन, 106 गेंद) और पृथ्वी मधु (50 रन) ने खेली। दोनों ने मिलकर 85 रन की साझेदारी की, लेकिन वे टीम को हार से नहीं बचा सके।

    यूएई ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 199 रन ही बनाए और मुकाबला 234 रन से गंवा दिया। भारत की ओर से दीपेश देवेंद्रन ने 2 विकेट, जबकि किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, खिलान पटेल और विहान मल्होत्रा ने 1-1 विकेट चटकाया।

    अब नजरें भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले पर

    पहले ही मैच में शानदार जीत के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मुकाबला टूर्नामेंट का सबसे हाई-वोल्टेज मैच माना जा रहा है।

