Virat Kohli ने फैंस की दीवानगी को बताया ‘अनोखी समस्या’, मैदान पर Dhoni जैसा 'दर्द' झेल रहे विराट कोहली

स्पोर्ट्स डेस्क: न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे (IND vs NZ 1st ODI) मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत संतुलित रही और टीम ने एक ओवर शेष रहते जीत हासिल कर ली।

विराट कोहली की 93 रन की मैच विनिंग पारी भारतीय रन चेज में विराट कोहली (Virat Kohli) ने स्टार भूमिका निभाई। उन्होंने 93 रनों की संयमित और आक्रामक पारी खेली। शुभमन गिल ने 56 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने 49 रनों का योगदान दिया। केएल राहुल और हर्षित राणा ने भी 29-29 रन की अहम पारियां खेलीं।

फैंस की दीवानगी बनी ‘अनोखी समस्या’ मैच के दौरान जब रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आउट हुए और विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वडोदरा के बड़ौदा स्थित बीसीए (BCA) स्टेडियम में जोरदार शोर गूंज उठा। आमतौर पर विकेट गिरने पर सन्नाटा रहता है, लेकिन कोहली के आने पर फैंस का उत्साह चरम पर था। धोनी से जोड़ा अनुभव मैच के बाद विराट कोहली ने बताया कि यह अनुभव बिल्कुल वैसा ही है जैसा IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबलों के दौरान देखने को मिलता है, जब विकेट गिरने के बावजूद फैंस एमएस धोनी (MS Dhoni) के बल्लेबाजी के लिए आने पर जोरदार जश्न मनाते हैं। कोहली ने कहा कि इस तरह के शोर के कारण मैदान पर तालमेल बनाना मुश्किल हो जाता है।