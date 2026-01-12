Virat Kohli ने फैंस की दीवानगी को बताया ‘अनोखी समस्या’, मैदान पर Dhoni जैसा 'दर्द' झेल रहे विराट कोहली

स्पोर्ट्स डेस्क: न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे (IND vs NZ 1st ODI) मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत संतुलित रही और टीम ने एक ओवर शेष रहते जीत हासिल कर ली।
भारतीय रन चेज में विराट कोहली (Virat Kohli) ने स्टार भूमिका निभाई। उन्होंने 93 रनों की संयमित और आक्रामक पारी खेली। शुभमन गिल ने 56 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने 49 रनों का योगदान दिया। केएल राहुल और हर्षित राणा ने भी 29-29 रन की अहम पारियां खेलीं।
मैच के दौरान जब रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आउट हुए और विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वडोदरा के बड़ौदा स्थित बीसीए (BCA) स्टेडियम में जोरदार शोर गूंज उठा। आमतौर पर विकेट गिरने पर सन्नाटा रहता है, लेकिन कोहली के आने पर फैंस का उत्साह चरम पर था।
मैच के बाद विराट कोहली ने बताया कि यह अनुभव बिल्कुल वैसा ही है जैसा IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबलों के दौरान देखने को मिलता है, जब विकेट गिरने के बावजूद फैंस एमएस धोनी (MS Dhoni) के बल्लेबाजी के लिए आने पर जोरदार जश्न मनाते हैं। कोहली ने कहा कि इस तरह के शोर के कारण मैदान पर तालमेल बनाना मुश्किल हो जाता है।
सच कहूं तो, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मैं इस बात को समझता हूं, लेकिन मुझे इसकी खुशी नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही धोनी भाई के साथ भी होता है। जो खिलाड़ी आउट होकर बाहर जा रहा होता है, उसके लिए यह अहसास अच्छा नहीं है। मैं फैंस के उत्साह को समझ सकता हूं, लेकिन मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता।
-विराट कोहली
कोहली ने साफ कहा कि उन्हें इस तरह का फैंस का व्यवहार पसंद नहीं है। उनके अनुसार, जब कोई खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट रहा होता है और उसी वक्त दर्शक खुशी मनाते हैं, तो यह उस खिलाड़ी के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा सकता है। उन्होंने बताया कि रवींद्र जडेजा भी पहले सीएसके में रहते हुए इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं।
हालांकि, आलोचना के साथ-साथ कोहली ने फैंस के प्रति आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि बचपन का सपना जी रहे हैं और उनके खेल से लाखों लोगों के चेहरे पर खुशी आती है।
मैच के बाद विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह उनके करियर का 45वां प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड रहा, जो वनडे क्रिकेट इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है।