    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 06:43:08 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 07:32:36 AM (IST)
    Virat Kohli: तालिबानी नेता भी हैं किंग कोहली के फैन, बोले- ‘वो 50 साल तक खेलें’
    स्पोर्ट्स डेस्क। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैन दुनियाभर में मौजूद हैं। दोनों के अचानक टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने पर क्रिकेट फैंस हैरान रह गए। खासतौर पर विराट कोहली के फैसले ने सबको चौंका दिया। यहां तक कि तालिबान के बड़े नेता भी उनके इस निर्णय से आश्चर्यचकित दिखे।

    तालिबानी नेता भी हैरान

    आम फैंस के अलावा तालिबान के वरिष्ठ नेता अनस हक्कानी ने भी कोहली के रिटायरमेंट पर प्रतिक्रिया दी। हक्कानी ने कहा कि विराट कोहली को 50 साल तक क्रिकेट खेलते रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोहली शायद मीडिया से परेशान होकर यह फैसला लेने को मजबूर हुए।

    पॉडकास्ट में दिया बयान

    यूट्यूबर शुंभकर मिश्रा के पॉडकास्ट में अनस हक्कानी ने कहा, “रोहित का रिटायर होना तो ठीक है, लेकिन विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट छोड़ना समझ से परे है। दुनिया में बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं। मैं चाहता हूं कि वह 50 साल तक खेलें। हो सकता है कि वह भारतीय मीडिया से चिढ़ गए हों। उनके पास अभी बहुत समय है और फिटनेस भी शानदार है। उन्होंने यह फैसला बहुत जल्दी कर लिया।”

    वनडे में खेलना जारी रखेंगे विराट

    फिलहाल विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं। अक्टूबर में वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कोहली तालिबान नेता की इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं।

    अनुष्का संग लंदन में छुट्टियां

    इस बीच, विराट कोहली अपनी पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं। हाल ही में दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे लंदन की गलियों में टहलते हुए और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखे।

