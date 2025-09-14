Virat Kohli: तालिबानी नेता भी हैं किंग कोहली के फैन, बोले- ‘वो 50 साल तक खेलें’

स्पोर्ट्स डेस्क। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैन दुनियाभर में मौजूद हैं। दोनों के अचानक टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने पर क्रिकेट फैंस हैरान रह गए। खासतौर पर विराट कोहली के फैसले ने सबको चौंका दिया। यहां तक कि तालिबान के बड़े नेता भी उनके इस निर्णय से आश्चर्यचकित दिखे।

तालिबानी नेता भी हैरान आम फैंस के अलावा तालिबान के वरिष्ठ नेता अनस हक्कानी ने भी कोहली के रिटायरमेंट पर प्रतिक्रिया दी। हक्कानी ने कहा कि विराट कोहली को 50 साल तक क्रिकेट खेलते रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोहली शायद मीडिया से परेशान होकर यह फैसला लेने को मजबूर हुए।