    BCCI New President: कौन है Mithun Manhas? जानें बीसीसीआई के नए बॉस की पूरी स्टोरी

    Mithun Manhas BCCI New President: मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राजीव शुक्ला अपने पुराने उपाध्यक्ष पर बने है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के मौजूदा अध्यक्ष रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष बने हैं। उनका KSCA अध्यक्ष पद का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। देवजीत सैकिया सचिव पद पर बने रहे जबकि प्रभतेज भाटिया को संयुक्त सचिव बनाया गया।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 03:19:54 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 03:19:54 PM (IST)
    BCCI New President: मिथुन मन्हास बने बीसीसीआई के नए बॉस।

    HighLights

    1. मिथुन मन्हास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष
    2. मिथुन मन्हास ने रोजर बिन्नी को किया रिप्लेस
    3. बीसीसीआई के नए बॉस बनते ही रचा इतिहास

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को नया अध्यक्ष मिल गया है। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास को रविवार को मुंबई में आयोजित वार्षिक आम सभा (AGM) में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। वह रोजर बिन्नी की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे।

    इस चुनाव में अन्य प्रमुख पदों पर भी नियुक्तियां हुईं। राजीव शुक्ला को फिर से उपाध्यक्ष चुना गया है। वहीं, रघुराम भट्ट को नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। देवजीत सैकिया सचिव पद पर बने रहेंगे और प्रभतेज भाटिया को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, अरुण धूमल को आईपीएल चेयरमैन नियुक्त किया गया।

    बीसीसीआई के नए पदाधिकारी

    अध्यक्ष – मिथुन मन्हास

    उपाध्यक्ष – राजीव शुक्ला

    सचिव – देवजीत सैकिया

    कोषाध्यक्ष – रघुराम भट्ट

    संयुक्त सचिव – प्रभतेज भाटिया

    आईपीएल चेयरमैन – अरुण धूमल

    जम्मू-कश्मीर से पहला बीसीसीआई अध्यक्ष

    मिथुन मन्हास का चुनाव ऐतिहासिक है क्योंकि वे जम्मू-कश्मीर से बीसीसीआई अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसके 97 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जम्मू-कश्मीर का कोई प्रतिनिधि इस शीर्ष पद तक पहुंचा हो।

    कौन हैं मिथुन मन्हास?

    मिथुन मन्हास का जन्म 12 अक्टूबर 1979 को जम्मू में हुआ। क्रिकेट मैदान से लेकर प्रशासनिक भूमिका तक, उनका सफर शानदार रहा है। वे जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से लंबे समय से जुड़े रहे और कई बार बीसीसीआई की बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया।

    घरेलू क्रिकेट में मन्हास का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। 1997/98 में फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने वाले मन्हास एक भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रहे। हालांकि, भारतीय टीम में जगह उन्हें नहीं मिल सकी क्योंकि उस दौर में राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज बल्लेबाज मौजूद थे।

    दिल्ली की टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने 2007/08 के रणजी सीजन में 57.56 की औसत से 921 रन बनाए और टीम को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया। बल्लेबाजी के अलावा वे जरूरत पड़ने पर ऑफ स्पिन गेंदबाजी और विकेटकीपिंग भी कर लेते थे।

    मिथुन मन्हास का क्रिकेट करियर

    फर्स्ट क्लास क्रिकेट – 157 मैच, 9714 रन, 27 शतक, 49 अर्धशतक, सर्वाधिक स्कोर 205*, औसत 45.82

    लिस्ट ए क्रिकेट – 130 मैच, 4126 रन, 5 शतक, 26 अर्धशतक, सर्वाधिक स्कोर 148, औसत 45.84

    टी20 क्रिकेट – 91 मैच, 1170 रन, 1 अर्धशतक, सर्वाधिक स्कोर 52, औसत 21.66

    मिथुन मन्हास की यह नई जिम्मेदारी भारतीय क्रिकेट प्रशासन में बदलाव और नए दौर की ओर इशारा करती है।

