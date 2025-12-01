क्या विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट में वापसी करेंगे और 2027 का ODI World Cup खेलेंगे? सामने आया इन सवालों का जवाब

स्पोर्ट्स डेस्क: IND vs SA ODI मैच में रविवार को विराट कोहली (Virat kohli) ने एक शानदार पारी खेली। उन्होंने 120 गेंदों में 135 रन बनाए और अपने करियर का 52 शतक जड़ा। वनडे सीरीज के पहले मैच में कोहली इस शानदार प्रदर्शन के बाद उनके फैन्स के मन में काफी उत्साह है। साथ ही उनके चाहने वालों के मन में कोहली के भविष्य को लेकर भी कई सवाल है।

उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या विराट कोहली अगला वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे। साथ ही लोगों के मन में यह भी सवाल है कि क्या कोहली टेस्ट क्रिकेट में भी वापसी करेंगे। इसे लेकर विराट कोहली और भारतीय टीम के बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने प्रतिक्रिया दी है।

टेस्ट फॉर्मेट में नहीं करेंगे वापसी रविवार को रांची में मैच के बाद प्रजेंटर हर्षा भोगले ने विराट कोहली से उनके अन्य फॉर्मेटों में खेलने को लेकर सवाल किया। भोगले ने विराट से पुछा क्या आप केवल वनडे प्रारूप में खेलेंगे, जिस पर कोहली ने हंसते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- हां मैं केवल वनडे ही खेलूंगा। कोहली ने उनसे कहा- मैं 37 साल का हूं, इसलिए मुझे रिकवरी पर ध्यान देना होगा। कोहली के इस जवाब से यह साफ हो गया कि वह अब टेस्ट फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे। लग रही थी अटकलें दरअसल, यह अटकलें चल रही थी कि बीसीसीआई विराट कोहली से टेस्ट सन्यास वापस लेने के लिए संपर्क करने वाला है। हालांकि बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया की ओर से ऐसे सभी अटकलों को खारिज कर दिया गया है। सैकिया ने स्पष्ट रूप से कहा, बोर्ड की ओर से कोहली से ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। पिछला टेस्ट सीरीज हारने के बाद इन अटकलों ने जोड़ पकड़ा था।