मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    क्या विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट में वापसी करेंगे और 2027 का ODI World Cup खेलेंगे? सामने आया इन सवालों का जवाब

    IND vs SA ODI सीरीज के पहले मैच में Virat Kohli के शानदार प्रदर्शन से उनके फैन्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में फैन्स के मन में यह सवाल है किया क्या कोहली 2027 का ODI वर्ल्ड कप खेलेंगे, साथ ही उनके टेस्ट फॉर्मेट में वापसी की भी अटकलें लग रही हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 12:21:28 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 12:53:24 PM (IST)
    क्या विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट में वापसी करेंगे और 2027 का ODI World Cup खेलेंगे? सामने आया इन सवालों का जवाब
    विराट कोहली का शानदार शतक

    HighLights

    1. विराट कोहली की ODI मैच में शानदार प्रदर्शन
    2. 120 गेंदों में जड़ा 135, करियर का 52वां शतक
    3. टेस्ट फॉर्मेट में वापसी नहीं करेंगे विराट कोहली

    स्पोर्ट्स डेस्क: IND vs SA ODI मैच में रविवार को विराट कोहली (Virat kohli) ने एक शानदार पारी खेली। उन्होंने 120 गेंदों में 135 रन बनाए और अपने करियर का 52 शतक जड़ा। वनडे सीरीज के पहले मैच में कोहली इस शानदार प्रदर्शन के बाद उनके फैन्स के मन में काफी उत्साह है। साथ ही उनके चाहने वालों के मन में कोहली के भविष्य को लेकर भी कई सवाल है।

    उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या विराट कोहली अगला वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे। साथ ही लोगों के मन में यह भी सवाल है कि क्या कोहली टेस्ट क्रिकेट में भी वापसी करेंगे। इसे लेकर विराट कोहली और भारतीय टीम के बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने प्रतिक्रिया दी है।


    टेस्ट फॉर्मेट में नहीं करेंगे वापसी

    रविवार को रांची में मैच के बाद प्रजेंटर हर्षा भोगले ने विराट कोहली से उनके अन्य फॉर्मेटों में खेलने को लेकर सवाल किया। भोगले ने विराट से पुछा क्या आप केवल वनडे प्रारूप में खेलेंगे, जिस पर कोहली ने हंसते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- हां मैं केवल वनडे ही खेलूंगा। कोहली ने उनसे कहा- मैं 37 साल का हूं, इसलिए मुझे रिकवरी पर ध्यान देना होगा। कोहली के इस जवाब से यह साफ हो गया कि वह अब टेस्ट फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे।

    लग रही थी अटकलें

    दरअसल, यह अटकलें चल रही थी कि बीसीसीआई विराट कोहली से टेस्ट सन्यास वापस लेने के लिए संपर्क करने वाला है। हालांकि बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया की ओर से ऐसे सभी अटकलों को खारिज कर दिया गया है। सैकिया ने स्पष्ट रूप से कहा, बोर्ड की ओर से कोहली से ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। पिछला टेस्ट सीरीज हारने के बाद इन अटकलों ने जोड़ पकड़ा था।

    वहीं विराट कोहली के 2027 का ODI World Cup खेलने को लेकर भी टीम इंडिया के बल्‍लेबाजी कोच सीतांशु कोटक से सवाल किया गया। हालांकि उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जबाव नहीं देते हुए सवाल से पल्ला झाड़ लिया।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: कोहली का शतक, कुलदीप की फिरकी, भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हराया

    कोच सीतांशु ने कही यह बात

    कोच सीतांशु कोटक ने विराट कोहली के भविष्‍य के बारे में कहा, "मुझे नहीं पता कि हमें इन सब पर गौर करने की जरूरत क्यों है। विराट कोहली वाकई अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें उनके भविष्य के बारे में बात करने की जरूरत है। बस जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, वह शानदार है। मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। जिस तरह से वह प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से वह अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं, किसी भी चीज पर कोई सवाल ही नहीं है।"

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.