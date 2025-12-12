मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Year Ender 2025: रोहित, गिल और राहुल... कौन रहा 'हिट' और किसके हाथ लगी हार? साल 2025 में भारत का वनडे सफर

    Year Ender 2025: वर्ष 2025 भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के लिए कई मायनों में खास रहा। इस दौरान टीम इंडिया ने तीन अलग-अलग कप्तानों के नेतृत्व में दमदार प्रदर्शन करते हुए 14 मुकाबलों में 11 मैच जीते। रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद वनडे नेतृत्व शुभमन गिल को सौंपा गया। गिल के बाद दक्षिण अफ्रीका दौरे में केएल राहुल ने टीम की कमान संभाली।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 06:39:14 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 06:53:50 AM (IST)
    Year Ender 2025: रोहित, गिल और राहुल... कौन रहा 'हिट' और किसके हाथ लगी हार? साल 2025 में भारत का वनडे सफर
    भारत ने वर्ष 2025 में वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 में से 11 मैच जीते।

    HighLights

    1. तीन कप्तानों ने संभाली कमान
    2. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत के नाम
    3. ऑस्ट्रेलिया में मिली 1-2 से हार

    स्पोर्ट्स डेस्क: साल 2025 का वनडे सफर भारत के लिए बेहद सफल (Year Ender 2025) रहा। दक्षिण अफ्रीका को उनकी धरती पर 2-1 से हराकर टीम इंडिया ने साल का समापन किया। पूरे वर्ष में भारतीय टीम ने न सिर्फ लगातार मजबूत प्रदर्शन किया, बल्कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी अपने नाम की।

    टीम इंडिया ने इस वर्ष कुल 14 वनडे खेले, जिनमें से 11 में जीत हासिल की और केवल तीन मुकाबलों में हार मिली। विशेष बात यह रही कि 2025 में भारत ने तीन अलग-अलग कप्तानों के नेतृत्व में वनडे मैच खेले।


    रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती, लेकिन उसके बाद चयनकर्ताओं ने वनडे कप्तानी शुभमन गिल को सौंप दी। गिल की अगुवाई में टीम ने ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली, जिसमें भारत को 1-2 से हार झेलनी पड़ी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के दौरान गिल चोटिल हो गए, जिसके चलते वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल को कप्तानी दी गई। राहुल के नेतृत्व में भारत ने शानदार वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका को 2-1 से मात दी।

    2025 वनडे मैचों का प्रदर्शन

    तारीख प्रतिद्वंदी टीम परिणाम मार्जिन
    6 फरवरी 2025 इंग्लैंड भारत जीता 4 विकेट से
    9 फरवरी 2025 इंग्लैंड भारत जीता 4 विकेट से
    12 फरवरी 2025 इंग्लैंड भारत जीता 142 रन से
    20 फरवरी 2025 बांग्लादेश भारत जीता 6 विकेट से
    23 फरवरी 2025 पाकिस्तान भारत जीता 6 विकेट से
    2 मार्च 2025 न्यूजीलैंड भारत जीता 44 रन से
    4 मार्च 2025 ऑस्ट्रेलिया भारत जीता 4 विकेट से
    9 मार्च 2025 न्यूजीलैंड भारत जीता 4 विकेट से
    19 अक्टूबर 2025 ऑस्ट्रेलिया भारत हारा 7 विकेट से
    23 अक्टूबर 2025 ऑस्ट्रेलिया भारत हारा 2 विकेट से
    25 अक्टूबर 2025 ऑस्ट्रेलिया भारत जीता 9 विकेट से
    30 नवंबर 2025 साउथ अफ्रीका भारत जीता 17 रन से
    3 दिसंबर 2025 साउथ अफ्रीका भारत हारा 4 विकेट से
    6 दिसंबर 2025 साउथ अफ्रीका भारत जीता 9 विकेट से

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.