Year Ender 2025: रोहित, गिल और राहुल... कौन रहा 'हिट' और किसके हाथ लगी हार? साल 2025 में भारत का वनडे सफर

स्पोर्ट्स डेस्क: साल 2025 का वनडे सफर भारत के लिए बेहद सफल (Year Ender 2025) रहा। दक्षिण अफ्रीका को उनकी धरती पर 2-1 से हराकर टीम इंडिया ने साल का समापन किया। पूरे वर्ष में भारतीय टीम ने न सिर्फ लगातार मजबूत प्रदर्शन किया, बल्कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी अपने नाम की।
टीम इंडिया ने इस वर्ष कुल 14 वनडे खेले, जिनमें से 11 में जीत हासिल की और केवल तीन मुकाबलों में हार मिली। विशेष बात यह रही कि 2025 में भारत ने तीन अलग-अलग कप्तानों के नेतृत्व में वनडे मैच खेले।
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती, लेकिन उसके बाद चयनकर्ताओं ने वनडे कप्तानी शुभमन गिल को सौंप दी। गिल की अगुवाई में टीम ने ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली, जिसमें भारत को 1-2 से हार झेलनी पड़ी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के दौरान गिल चोटिल हो गए, जिसके चलते वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल को कप्तानी दी गई। राहुल के नेतृत्व में भारत ने शानदार वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका को 2-1 से मात दी।
|तारीख
|प्रतिद्वंदी टीम
|परिणाम
|मार्जिन
|6 फरवरी 2025
|इंग्लैंड
|भारत जीता
|4 विकेट से
|9 फरवरी 2025
|इंग्लैंड
|भारत जीता
|4 विकेट से
|12 फरवरी 2025
|इंग्लैंड
|भारत जीता
|142 रन से
|20 फरवरी 2025
|बांग्लादेश
|भारत जीता
|6 विकेट से
|23 फरवरी 2025
|पाकिस्तान
|भारत जीता
|6 विकेट से
|2 मार्च 2025
|न्यूजीलैंड
|भारत जीता
|44 रन से
|4 मार्च 2025
|ऑस्ट्रेलिया
|भारत जीता
|4 विकेट से
|9 मार्च 2025
|न्यूजीलैंड
|भारत जीता
|4 विकेट से
|19 अक्टूबर 2025
|ऑस्ट्रेलिया
|भारत हारा
|7 विकेट से
|23 अक्टूबर 2025
|ऑस्ट्रेलिया
|भारत हारा
|2 विकेट से
|25 अक्टूबर 2025
|ऑस्ट्रेलिया
|भारत जीता
|9 विकेट से
|30 नवंबर 2025
|साउथ अफ्रीका
|भारत जीता
|17 रन से
|3 दिसंबर 2025
|साउथ अफ्रीका
|भारत हारा
|4 विकेट से
|6 दिसंबर 2025
|साउथ अफ्रीका
|भारत जीता
|9 विकेट से