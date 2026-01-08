नेशनल शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज पर 17 वर्षीय महिला शूटर ने लगाया यौन शोषण का आरोप, विवादों से रहा है पुराना नाता

स्पोर्ट्स डेस्क। नेशनल शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज पर 17 वर्षीय महिला शूटर ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता के परिवार ने हरियाणा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। इस खबर के बाहर आते ही खेल जगत शर्मसार हो गया है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया है। पीड़िता के परिवार ने हरियाणा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अंकुश भारद्वाज से शूटिंग की कोचिंग लेती है। उन्होंने 'परफॉर्मेंस रिव्यू' का कहकर हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके के एक होटल में मिलने बुलाया। उन्होंने वहां कमरा बुक कर रखा था। वहां चलने को कहा। इस दौरान मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाएं। उनका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले के सामने आते ही अंकुश भारद्वाज को NRAI ने सस्पेंड कर दिया।
अंकुश भारद्वाज हरियाणा के अंबाला जिले के रहने वाले हैं। वह राष्ट्रीय स्तर के पिस्टल शूटिंग कोच हैं। उन्होंने साल 2005 में एनसीसी कैंप में शूटिंग शुरू की, जिससे धीरे-धीरे लगाव होने लगा। इसी को उन्होंने अपना करियर बना लिया। वे देहरादून स्थित जसपाल राणा इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग एंड स्पोर्ट्स गए, जहां उन्हें सुभाष राणा से इसकी ट्रेनिंग ली।
अंकुश भारद्वाज ने 2007 में आगरा में आयोजित ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग प्रतियोगिता में तीन स्वर्ण पदक अपने नाम किए। 2008 में पुणे में हुए कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में उन्होंने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया।
उनका करियर 2010 में विवादों में घिर गया। जर्मनी के सुहल में एक जूनियर प्रतियोगिता के दौरान उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव मिला। वे बीटा-ब्लॉकर नामक प्रतिबंधित दवा के सेवन के दोषी पाए गए। इस दवा का प्रयोग दिल की धड़कनों को धीमा करना व हाथों का हिलना रोकने के लिए किया जाता है। उसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण ने उन पर प्रतिबंध लगाया।
2012 में अंकुश ने खेल में वापसी की। 2016 में जर्मनी के हनोवर में हुई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने भारत को टीम इवेंट में स्वर्ण पदक दिलाया। वर्तमान में वे राष्ट्रीय पिस्टल कोच की भूमिका निभा रहे थे। मोहाली में साल्वो शूटिंग रेंज का चलाते थे।
पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि अंकुश ने एक अन्य महिला शूटर के साथ भी इसी तरह की घटना की थी। मामले ने खेल जगत को झकझोर दिया है। जांच के नतीजों पर सभी की नजरें टिकी हैं।