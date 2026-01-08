नेशनल शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज पर 17 वर्षीय महिला शूटर ने लगाया यौन शोषण का आरोप, विवादों से रहा है पुराना नाता

स्पोर्ट्स डेस्क। नेशनल शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज पर 17 वर्षीय महिला शूटर ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता के परिवार ने हरियाणा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। इस खबर के बाहर आते ही खेल जगत शर्मसार हो गया है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया है। पीड़िता के परिवार ने हरियाणा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है।

होटल में परफॉर्मेंस रिव्यू के बहाने आरोप पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अंकुश भारद्वाज से शूटिंग की कोचिंग लेती है। उन्होंने 'परफॉर्मेंस रिव्यू' का कहकर हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके के एक होटल में मिलने बुलाया। उन्होंने वहां कमरा बुक कर रखा था। वहां चलने को कहा। इस दौरान मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाएं। उनका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले के सामने आते ही अंकुश भारद्वाज को NRAI ने सस्पेंड कर दिया।

कौन हैं अंकुश भारद्वाज (Who Is Ankush Bhardwaj) अंकुश भारद्वाज हरियाणा के अंबाला जिले के रहने वाले हैं। वह राष्ट्रीय स्तर के पिस्टल शूटिंग कोच हैं। उन्होंने साल 2005 में एनसीसी कैंप में शूटिंग शुरू की, जिससे धीरे-धीरे लगाव होने लगा। इसी को उन्होंने अपना करियर बना लिया। वे देहरादून स्थित जसपाल राणा इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग एंड स्पोर्ट्स गए, जहां उन्हें सुभाष राणा से इसकी ट्रेनिंग ली। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीते पदक अंकुश भारद्वाज ने 2007 में आगरा में आयोजित ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग प्रतियोगिता में तीन स्वर्ण पदक अपने नाम किए। 2008 में पुणे में हुए कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में उन्होंने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया।