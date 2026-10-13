पैरा एशियाई खेल : इंदौर के जयेश बने भारतीय टेबल टेनिस टीम के ‘आचार्य’, दूसरी बार मिली प्रशिक्षक की जिम्मेदारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जयेश आचार्य को जापान में आयोजित एशियाई पैरा खेलों के लिए भारतीय टेबल टेनिस टीम के प्रशिक्षक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह लगातार दूसरी बार है जब एशियाई पैरा खेलों के लिए राष्ट्रीय टीम को मार्गदर्शन देने के लिए किसी इंदौरी चेहरे पर भरोसा जताया गया है।

पिछली बार चीन में संपन्न इस आयोजन में भारतीय कोच की भूमिका इंदौर के ही प्रमोद गंगराड़े ने संभाली थी। पैरा टेबल टेनिस प्रमोशन एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम सोनी और महासचिव प्रमोद गंगराड़े ने बताया कि जापान के शहर आयाची निगोया में एशियाई पैरा गेम्स आयोजित हो रहे हैं। एशियाई पैरा खेलों के तहत टेबल टेनिस स्पर्धा 16 से 24 अक्टूबर तक खेली जाएगी।